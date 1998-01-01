جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يلتقي ملادينوف ويبحثان الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة

الخميس 22 فبراير 2018 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يلتقي ملادينوف ويبحثان الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة



غزة / سما /

التقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي اليوم الخميس منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الخميس، حيث بحثا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأطلع السفير العمادي-بحسب بيان للجنة القطرية مساء الخميس- ملادينوف على مجريات لقائه أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله والمؤشرات الإيجابية التي أبداها الحمد الله للمساعدة في حل الأزمات الإنسانية لسكان غزة، خصوصًا أزمة وزارة الصحة، وتزويد مستشفيات غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد الطرفان على ضرورة التدخل العاجل لوقف حدة الأزمات المتتالية التي يعيشها سكان القطاع، وحذرا من أن استمرار تدهور الوضع في غزة قد ينذر بخطورة حقيقية.

وأشار العمادي إلى أن سوء الوضع الإنساني في غزة دفع دولة قطر إلى المسارعة في تقديم مساعدة إغاثية إنسانية عاجلة لسكانها، بتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي أمر بتقديم منحة قيمتها ٩ مليون دولار تخصص للقطاع الصحي والإغاثة العاجلة بتوفير المواد الغذائية الأساسية للسكان.

واستعرض العمادي أمام ملادينوف مساعي دولة قطر لإعادة إعمار قطاع غزة، وأطلعه كذلك على حجم مشاريع اللجنة المنفذة والجاري تنفيذها وآلية تنفيذ تلك المشاريع والإشراف عليها.

#العمادي #غزة #ملادينوف

أخبار ذات صلة

الخضري - ارشيف

الخضري يدعو لإنقاذ أطفال فلسطين من الأوضاع الإنسانية الصعبة

محمد العمادي

علاقتي مع الاسرائيليين "ممتازة".. العمادي يتحدث عن مشكلة الكهرباء والجنود الاسرى بغزة

ملادينوف يحذر مجدداً: قطاع غزة يسير نحو كارثة أخرى

ميلادنوف - ارشيف

ملادينوف يطالب السلطة برفع الإجراءات العقابية المفروضة على غزة

ميلادينوف- ارشيف

فيديو.. ملادينوف: الوضع في غزة يمكن أن ينفجر في أي لحظة الآن

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف: غزة جزء لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية ويرحب بتطورات القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

صحيفة: تسجيلات صوتية مكّنت من تحقيق تقدم كبير في قضية فساد نتنياهو

محمد يوسف الوحيدي يكتب عن مصير "الاونروا" ..الجنة بدون ناس ..!!

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة

صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

حرب غزة -ارشيفية

رئيس أميركا الأسبق كارتر يحذر من عواقب كارثية لحرب وشيكة تخطط لها اسرائيل على غزة

اسرى لدى القسام

ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

الاتصالات الفلسطينية