العمادي يلتقي ملادينوف ويبحثان الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة

غزة / سما /

التقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي اليوم الخميس منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الخميس، حيث بحثا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأطلع السفير العمادي-بحسب بيان للجنة القطرية مساء الخميس- ملادينوف على مجريات لقائه أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله والمؤشرات الإيجابية التي أبداها الحمد الله للمساعدة في حل الأزمات الإنسانية لسكان غزة، خصوصًا أزمة وزارة الصحة، وتزويد مستشفيات غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد الطرفان على ضرورة التدخل العاجل لوقف حدة الأزمات المتتالية التي يعيشها سكان القطاع، وحذرا من أن استمرار تدهور الوضع في غزة قد ينذر بخطورة حقيقية.

وأشار العمادي إلى أن سوء الوضع الإنساني في غزة دفع دولة قطر إلى المسارعة في تقديم مساعدة إغاثية إنسانية عاجلة لسكانها، بتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي أمر بتقديم منحة قيمتها ٩ مليون دولار تخصص للقطاع الصحي والإغاثة العاجلة بتوفير المواد الغذائية الأساسية للسكان.

واستعرض العمادي أمام ملادينوف مساعي دولة قطر لإعادة إعمار قطاع غزة، وأطلعه كذلك على حجم مشاريع اللجنة المنفذة والجاري تنفيذها وآلية تنفيذ تلك المشاريع والإشراف عليها.