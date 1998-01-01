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قطر تبدأ بضخ الوقود للقطاع الصحي في غزة

الخميس 22 فبراير 2018 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبدأ بضخ الوقود للقطاع الصحي في غزة



غزة / سما /

 أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الخميس، بدء ضخ وقود لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في القطاع؛ في إطار منحة قررها أمير قطر تميم بن حمد، بقيمة 9 ملايين دولار.

وقالت اللجنة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية)، "استلمت وزارة الصحة في غزة الدفعة الأولى من الوقود الخاص بتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ضمن المنحة الإغاثية العاجلة المقدمة من دولة قطر للقطاع بتوجيهات سامية من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

وأضافت أن "المنحة تغطي احتياج 15 مشفى ومركز صحي حكومي بغزة، حيث ستزوّدها بنحو 757 ألف لتر من الوقود، بتكلفة 500 ألف دولار أمريكي من المنحة البالغ قيمتها 9 ملايين دولار".

وأوضحت أن المنحة "شملت تزويد كلٍ من مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال (شرق) بـ10 آلاف لتر من الوقود، ومستشفى بيت حانون (شمال) بـ10 آلاف أخرى، ومستشفى أبو يوسف النجار برفح (جنوب) بنحو 15 ألف لتر من الوقود".

#قطر #وقود #غزة

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