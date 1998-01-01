ما صحة ما يشاع حول صحة الرئيس الفلسطيني ؟

رام الله / سما /

قال ‏حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح"، مساء اليوم الخميس ، ان الرئيس محمود عباس بصحة جيده .

واوضح الشيخ ان الرئيس يجري فحوص روتينية مؤكدا انه "لا صحة لما يشاع حول صحة السيد الرئيس".

واشار الى ان الرئيس سيعود الى فلسطين خلال يومين.

وكان وكالة رويترز ت نقلت عن مسؤول فلسطيني كبيرقوله، ان الرئيس محمود عباس دخل المسشتفى بشكل مفاجئ..

وقال المسؤول بالهاتف "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية". ولم يكشف مزيدا من المعلومات.

وكانت تقارير عبرية تحدثت بأن الرئيس عباس، يخضع لفحوصات طبية ويتلقى العلاج في مستشفى "بالتيمور" في أمريكا.

وأضافت أن حراسة مشددة من قبل جهاز الحماية السري الأمريكي فرضت على المستشفى الذي أدخل إليه.