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صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

الخميس 22 فبراير 2018 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة



غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، مساء اليوم الخميس، إن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري وصل الى العاصمة المصرية القاهرة لينضم بوفد الحركة المتواجدين في زيارة مصر منذ أيام.

وأضاف النونو، في تصريح صحفي، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ورئيس منطقة الخارج في الحركة ماهر صلاح وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، وصلوا للقاهرة للانضمام إلى وفد الحركة في القاهرة.

وكان عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق وفد من قيادات الخارج، انضموا قبل أيام الى وفد الحركة في القاهرة.

وكان وفد الحركة قد غادر قطاع غزة الى مصر الجمعة 9 الشهر الجاري، لبحث عدة قضايا مع الجانب المصري، ويضم الوفد رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وأعضاء المكتب خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، وذلك للقاء المسؤولين المصريين.

وقالت حماس، إن هذه الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف من حدة الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلى جانب بحث ملفي المصالحة وأمن الحدود.

والتقى وفد الحركة في القاهرة برئاسة رئيس هنية الأربعاء الماضي مع وزير المخابرات المصري عباس كامل، حيث بحث الطرفان ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وملف المصالحة إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني.

يشار الى ان صحيفة هارتس العبرية زعمت ان وفد حماس المتواجد في القاهرة يضم قيادات من كتائب القسام وذلك للتفاوض حول صفقة تبادل اسرى مع اسرائيل.



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