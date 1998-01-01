السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ 40 مليون دولار

رام الله / سما /

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن تسديد 40 مليون دولار أمريكي لميزانية السلطة الفلسطينية عن شهرين ماضيين، مشيرةً الى أنها رفعت حصتها إلى 20 مليون دولار شهريا.

وأوضح السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان، أنه "بالإشارة لقرار قمة عمّان في 29 مارس/آذار 2017، بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، صدرت الموافقة الملكية على تسديد حصة المملكة من هذه الزيادة والتي تبلغ 70 مليون دولار، على 4 أقساط سنوية قيمة القسط الواحد 17.5 مليون دولار".

وأضاف القطان في بيان صحفي، "صدرت الموافقة أيضا برفع مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من 7.7 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً بزيادة قدرها 12.3 مليون دولار".

وتابع: "بناء على ذلك قام الصندوق السعودي للتنمية، بتحويل ما يعادل مبلغ 40 مليون دولار أمريكي بعملة اليورو، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لشهري ديسمبر/كانون الأول 2017، ويناير/كانون الثاني 2018".

وقال قطان، إن "السعودية سوف تستمر كعهدها دوماً في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".