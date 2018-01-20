مقتل نائب ابوبكر البغدادي في سوريا

دمشق / وكالات /

اكد جهاز المخابرات الوطني العراقي مقتل الارهابي المدعو "ابو عبد الرحمن التميمي العتيبي الجزراوي" نائب "أبو بكر البغدادي" بضربة جوية شرق سورية.

وقال جهاز المخابرات إنه" قدم معلومات لسلاح الجو بمكان تواجد الإرهابي (الجزراوي) في منطق الهجين شرق سورية يوم 20/1/2018".

وأضاف أن" الضربة تعتبر الرابعة للمخابرات العراقية في اقل من 6 شهور حيث تأكد هلاك الارهابيين (ابو صالح حيفا، واياد العبيدي نائب البغدادي، بعد ابو علي الأنباري، ومن ثم هلاك أبو يحيى العرقي الملقب اياد الجميلي نائب البغدادي بعد ابو صالح حيفا وإلقاء القبض على ابو زيد العراقي المدعو اسماعيل علوان العيثاوي رئيس اللجنة المفوضة في "داعش" وهذه الضربة الرابعة التي استهدفت اهم اركان الجناح العربي المنافس للعراقيين على خلافة وزعامة "داعش".