بالاسماء.. وزير الصحة يقرر عودة الموظفين الحرفيين لعملهم بغزة

غزة / سما /

قرر وزير الصحة جواد عواد عودة الموظفين الحرفيين من المحافظات الجنوبية إلى أماكن عملهم.

ونشرت الوزارة في بيان الخميس أسماء الموظفين المقرر عودتهم، على أن يقوموا بالعودة إلى عملهم صباح يوم الأحد الموافق2522018.

وسبق أن سادت حالة من الإرباك العديد من الوزارات في قطاع غزة في ظل طلب حكومة الوفاق الوطني من الموظفين القدامى والمستنكفين عن العمل بقرار من السلطة الفلسطينية منذ 10 سنوات؛ بالالتحاق بأماكن عملهم قبل نحو ثلاثة أشهر.

وتطالب نقابة الموظفين بغزة السلطة الفلسطينية بالاعتراف بالموظفين الذين على رأس عملهم من أحداث الانقسام في 2007 وحتى اللحظة، وصرف رواتبهم أسوة ببقية الموظفين المستنكفين بقرار السلطة، الأمر الذي لم تستجب له السلطة حتى اللحظة.

وشهد عدد من الوزارات في قطاع غزة مؤخرا عودة العديد من الموظفين القدامى، بالرغم من حالة التوتر، وعدم إيجاد حل نهائي لقضية موظفي غزة غير المستنكفين.

وحسب وزارة الصحة فإن الموظفين المقرر عودتهم هم:

عايشة سيد أحمد ابو مصطفى

محسن محمد ابراهيم الحرازين

فايز حامد محمود الغوله

شادي عبد الكريم عبد العزيز الحرازين

ايمن خليل محمود خليل وافي

محمد ابراهيم جمعه المسارعي

أحمد صالح أحمد الخطيب

ماجد محمد عبدالله عوض الله

عصام أحمد برهم شهوان

أحمد علي عبدالدايم الهوبي

حسن سعد ياسين حليوه

أحلام حماد محمد ابو شباب

حسن عبد القادر حسن عبد الرازق

فتحيه احمد محمد ابومطير

يوسف محمد نصرالله البيوك

عبد الرحمن يحيى عبد الرحمن القن

محمد خميس سلامه ابو سلوم

علي محمد يوسف داود

بسام مصباح أحمد سالم

مروان عايش حسن سالم

عرفات أحمد سلامه العثامنه

أحمد يوسف عبد الله درويش

رامي أحمد سليمان حجازي

محمد منصور جمعه العجيلي

أحمد محمد عودة ابو شباب

مدحت صالح اسماعيل ابوعبيدالله

محمد صبحي محمد أبو ماضي

محمد راغب شاكر الطويل

شادي أحمد صباح عبيد

مفلح سليمان سلمان النصاصره

رائد زياد فهمي الوحيدي

ثائر أحمد عبدالله الاعرج

اياد وليد محمد صالحه

ابراهيم اسماعيل محمد صيام

ديب عبد القادر ديب ابو مهادي

علي عمر سليمان ابو سمره

فضل عبد الرؤوف ابراهيم البهلول

شادي صخر عطيه فرحات

مخلص موسى محمد يونس

رائد يوسف محمد ابو حمام

محمد عوض عبدالله الاعرج

محمد محمد سالم ابوجبل

محمد فايز حسن سكر

عمر جابر حسين الشرافي

خالد توفيق عطيه فرحات

محمد ابراهيم عمر طوطح

حسام نائل عودة شامية

حاتم سالم عبد ربه ابو موسى

نضال ابراهيم ديب عماد

حسن ابراهيم حسين الحداد

محمد عليان شاكر ابو عجوه

محمد جهاد محمد المجدوب

علاء مصطفى العبد سعد

ايهاب علي حسين العمري

علي حسين سلمان ابودلاخ

خضر محمد خليل السكسك

نافذ دياب حسين رجب

رفعت جميل محمود المبحوح

عوني سعيد علي جاد الحق

محمد حسن عبد الهادي السر

وائل فخرى محمد رباح

حسام عبد الرحمن عبد الكريم فياض

عبد الرؤوف نعيم عبد الرؤوف الجرجاوي

ياسر مجدي سالم الأخرس

زياد يوسف رضوان جندية

زهير حسن يوسف صلاح

كمال حسين صلاح عابد

خالد محمد جمعه ابو عوده

عبد الفتاح اسعد عبد قدوم

سهيله سعيد سليمان منصور

عماد ايوب عبد روقه

عمر سعدي فاعور عياد

جهاد فتحي صالح حرب

شريف سمير عطا السوافيري

ياسر عبد اللطيف جبر جبر

اسامه شعبان حامد العاوور

زكريا ابراهيم اسماعيل الدايه

طارق فايق شحادة ابو القمبز

وائل عمر ابراهيم شقوره

جمال عبدالله محمد عبد العال

شعبان غالي شعبان خضر

علي شعبان مصطفى النمروطي

سلمان محمد سلمان ابو العطا

فريد خضر سلامه عياد

رائد حسن شعبان سويلم

عبد الله وليد محمد قاعود

بهاء الدين نافذ سليمان شلح

مصطفى حسن سليمان نصار

ناجي مصباح أحمد سالم

عبد العزيز عبد المعطي حسن ابو فياض

أيمن أحمد ابراهيم ناصر

اكرم عواد محمود سعيد

عماد مصطفى جلال الغف

عبدالله عبد الرحيم عبدالله البشيتي

ابراهيم محمد صالح ابو طه

حازم عبد الكريم محمد عريف

فهمي خالد سليمان جربوع

اسعد محمود محمد داود

محمد يوسف عواد الرياطي

عماد الدين سعيد محمود الاستاذ

محمد عبد المجيد عبد الرحمن ابو ناصر

عادل سليمان سلمي عوض

عاهد طلال فهمي حرب

أحمد سليمان عقيلان النميلات

جمال محمد علي البياع

زكريا علي عطيه ابو حشيش

أحمد سلامه فياض ابو مدين

سليمان زهير سليمان حرب

حمدان سالم حمد المصري

سعيد أحمد محمود صبيح

نهاد عبدالله محمد عمر

معين خليل أحمد ابو العيش

سنجر سليمان محمود الرياطي

زياد محمد حسن فرحات

عزو أحمد حسن الرفاعي

منير خليل راشد النجار

رياض عبد الحميد خليل الفليت

مصطفى يوسف مصطفى ابو ديوك

مجدي فخري ايوب شبير

أحمد عبد الرزاق سليم لافي

اياد سعيد علي الملاحي

عمار ابراهيم سعيد بشير

أحمد محمد رزق ابو عمرة

اكرم رمضان محمد مقداد

توفيق سليم سليمان الغوله

كوثر بركات عبد العزيز حميدي

يوسف صبحي ديب عليوه

علي محمد علي القدسي

فهد محمد فهد ابو صفيه

عبد الرحمن اكرم عليان المجدلاوي

رباح أحمد رباح البلعاوي

محمد مصطفى محمد رضوان

طارق زياد فهمي الوحيدي

هاني عواد سلمان شكري

منير ربيع محمد ضميده

نجلاء عايش عبد العاطي بدير

وسام عبد الكريم أحمد حميده

نظمي محمد خليل السحار

فوزي غازي حسن مطر

عبد السلام محمد حسين انصيو

عوض الله نعمان محمد الجدبه

عبد الرحمن محمد موسى جربوع

منصور محمد توفيق شعت

خليل محمد موسى جربوع

محمد جميل طالب مطران

جهاد حسن محمد ابو ضباع

علاء صلاح خميس ابو حبيب

عفيف عبد الهادي عبد الله الشاعر

باسل محمد صالح البيومي

نشأت محمد توفيق المغاري

عزيزة حامد سليمان البهداري

أحمد ربحي صبحي الخطيب

سميره أحمد رايق المصري

محمد خليل عبد الفتاح صبح

مهدي خالد عبد الحميد ابو حسنه

ماهر عبد الرؤوف محمد ابوسلطان

اكرم شحده ابراهيم البيومي

اميره سليمان محمد الشنا

سعديه هاشم أحمد شحادة

علي سعيد محمد دحلان

محمد عبد القادر محمد العثامنه

اشرف عوض الله خليل كاك

تيسير محمد اسماعيل صيام

مصطفى خضر مصطفى نبهان

نائل جمال مصطفى الغف

أحمد سالم محمد الباز

حسين سليم حسن داود

اسماعيل أحمد سالم الاشرم

أيمن عادل صالح جعرور

اسماعيل خالد أحمد النجار

ماهر محمود أحمد نطط

نهاد شريف أحمد الخضري

محمد عبد عبدالهادي مقداد

رائد تيسير محمود ابوسمعان

وسام رزق زكي موسى

اياد محمود محمد القصير

اياد خليل ابراهيم صبح

رسمي محمد عودة الله الشاعر

نضال عوني محمد الاعرج

فايز أحمد سلمي العواوده

حسن سلامه ابراهيم ابو يوسف

محمد عبد المجيد محمد فياض

محمود محمد عطيه ابو فاطمه

محمد رمضان محمد حلاوه

عبد الكريم كامل راشد القصاص

محمد محمد جمال أحمد الشرافي

فايز محمد أحمد حسين

أيمن رفيق يوسف ابو الطرابيش

فلاح تيسير محمود ابوسمعان

محمد ياسين مصطفى الزهارنه

محمد علي حسين العويني

بسام اسماعيل محمد عاشور

أحمد سليمان أحمد ابو عويلي

أحمد حمد أحمد الغمري

محمد فايز محمد كريزم

حلمي عبد الرزاق محمود ابو دلال

عصام محمد حسن الداعور

محمد يوسف محمد الحناوي

انشراح محمد حسين الشعراوي

عمران عباس أحمد ابووردة

عبد الرحيم محمود محمد عليان

محمد يونس محمد عبدالله المجدلاوي

مصباح شعبان محمد عيد

غسان نصر أحمد ابو دراز

عبد المجيد عبد الرحمن عبد المجيد جبر

عبدالله موسى سعيد ابو طاحون

سوسن محمد حمدان ابو شعيره

جبير فواز عيد الاخرس

محمد جلال دياب بركات

جمال جميل أحمد عفانة

وداد صالح سلامه ابو جزر

زياد محمود محمد القصير

سلامه عادل سالم احرس

صلاح حسين محمد الاخرس

محمد فايز عيد الاخرس

محمد جبر عبدالله الاخرس

سمير محمود أحمد الاضم

محمد أحمد سليم بعلوشة

ياسر محمود شحادة العبيد

عبد الهادي محمود حسن المجدلاوي

أحمد محمود خليل النجار

عبد المولى سليمان عبد المولى ابو ناموس

معين عليان عبد الرحمن المجدلاوي

أحمد محمد حسين ابو طبق

هشام عبد الفتاح حسن ابو جندي

جمال محمد أحمد ابو نحله

اسماعيل حسن اسماعيل عفانة

محمد ياسر دياب ديب المغربي

محمود أحمد حرب ابو نحل

سهيل عبدالله موسى عوده

محمد زايد نجيب ماضي

ايهاب ياسين محمد ابوعواد

ماهر شاكر داوود ابوضلفة

سمير اسماعيل فارس بكر

تمام عبد الفتاح محمود منصور

سهيل عبدالله خليل المفتي

أحمد محمود محمد القهوجي

رزق محمد سعيد الحداد

محمد مصباح حسن يوسف

احمد يحيى داود تمراز

رمزي سليم محمد جنديه

عصام ابراهيم دياب ابو عطيوي

عيد عبد العزيز أحمد المصري

محمود نظمي محمد السحار

سمير محرز ابراهيم ثاري

أحمد جمعه محمود حسب الله

تامر جمال خليل نبهان

محمود عبد الله محمود ابراهيم

انشراح محمد جميل شعبان

أيمن جمال فهمي حرب

علاء صلاح الدين حسن ايوب

محمد موسى محمد يونس

معين شحده علي عوده

ماهر محمد محمد المغير

طاهر محمد محمود الكفارنه

أحمد هاشم محمد اليازجي

غسان محمد حسن ابوهربيد

رامي أحمد حسن الزعانين

محمد ابراهيم عبد العزيز الكفارنه

ماجد محمد ابراهيم ابو هربيد

ادهم حسين أحمد الكفارنه

مدحت محمد ابراهيم ابوهربيد

حليمه حرب محمد ابو مور

اميره رضوان عبد الفتاح حسان

ايمان أحمد سالم النجار

عصام سعيد عبد العزيز شطا

اميره توفيق خليل ابو طيور

رباب نعيم سعيد النواجحه

حميده سالم محمود عاشور

باسم ابراهيم محمد برهوم

نجاح حسن محمد ابو خليفه

شادي أحمد محمد رمضان

محمد محمود حسين سمره

رائد محمد موسى عرام

أيمن محمود علي منصور

باسم يوسف محمود الفاضي

خالد حسن يوسف الخطيب

سعيد خليل عبد الرحمن عوض

فارس محمد كامل ابو قادوس

رامي أحمد هاشم كشكو

مصطفى عيد منصور الدباري

قاسم يوسف عطيه ابو سمهدانه

أيمن عمر خليل طالب

أحمد سامي أحمد الاقرع

لؤي صالح فخري اليازجي

بلال أحمد سعيد راضي

اسماعيل داود محمد صباح

علاء الدين صالح سالم المدلل

محمد توفيق ابراهيم جاب الله

محمد صبحي محمد طافش

راجح زياد راجح التري

صالح جبر صالح الغزالي

محمد موسى عبد الرحمن سحويل

سامي عبد القادر محمود احمد

كمال يوسف حسن ابو شبيكه

مروان علي صالح موسى

سائد محمد عوض ابراهيم عوض الله

علام نافذ رباح سكيك

محي الدين محمد محي الدين صقر

تيسير عودة عواد الكردي

ابراهيم سيد خليل صالح

صهيب خضر رزق عبيد

رائد زكي عبد قلجه

محمد منير اسحق سلامه شلا

زاهر محمود عبد الله يحيى

وائل صابر محمد الزاملي

ناهض يوسف الترى

عدلي عبد الهادي مصطفى احمد

عبدالله محمد عبد الهادي الطويل

طارق محمد اسماعيل المسارعي

مصطفى عبد الحميد محمود دواس

محمد محمود أحمد المقادمة

غازي محمد عليان ابو ختله

محي الدين نصرالله كامل المصري

توفيق محمود محمد الحج

محمد حسن حسين الغوطي

اياد خضر كامل النخاله

اسماعيل حسن عبدالله حسب الله

سليم عبدالرحمن محمد مطر

بهاء رفيق ابراهيم ابو حليمة

عبد الرحمن جبر حسين صالح

مسعود محمود سالم ابو نحل

محمد خالد محمد ابوسيف

وائل أحمد يوسف ضاهر

محمد زهدي صادق الشيخ خليل

حسام زهري محمود الطنطاوي

شكري علي حسن يونس

طارق محمد معراج أحمد

عماد مشالي عرار الوحيدي

أحمد مصطفى محمد حموده

يوسف حسن علي عوده

ابراهيم جوده ديب ابو ركبه

نادر حسين عبد الكريم الزعانين

محمود عبد العزيز أحمد المصري

ناهض محمد سعيد هاشم عاشور

ايسر اسماعيل زكي امان

رائد محمود عبد الرحمن حمد

هشام أحمد محمد ابو السبح

عزمي عطا خليل ابو جراد

علي محمد عبد الحفيظ السدودي

مفيد سعيد حسين العرعير

علي مصطفى اسماعيل الشطلي

فؤاد موسى ابراهيم الزاملي

جمال سالم عوض الحاوي

مطاوع سمير توفيق المغاري

أحمد يوسف أحمد ابو حسنه

عادل شعبان حسن عويضه

اشرف أحمد عبد الفتاح ابو حبيب

عطيه سالم ياسين ابوعواد

علاء عبد الله هاشم الاغا

مجدى يحيى محمد اللحام

ادهم عمر محمد ابو شرخ

أحمد عبد حسن عمار

بسام محمد شاكر حرب

محمد رياض محمد الريفي

عبد الهادي عبد القادر عبد الفتاح العثماني

اسامه أحمد عبد اللطيف ابو طريش

نائل صبحي حسين المشهراوي

محمود عبد المجيد خليل دعابس

جمال علي محمد خريس

زياد فضل جبر ابو حويج

سميه عبد العزيز عبدالله ابو مغصيب

محمد عبد الله صالح ابو مطير

عصام علي محمود خضر

نظمي أحمد خليل ابو طير

محمد توفيق حسن الكرد

شيرين أحمد عبد الله طه

غاده زهدي محمد فاضل

محمد سعيد محمود العزازي

رهام بكر محمد شلح

فضل رجب ابراهيم الحرازين

حمدان محمد علي عبدو ابو كميل

عايشة عطيه محمد الحساينه

ماجد محمد سعيد هاشم عاشور

سعده عبد الفتاح عمر ابو شبيكه

محمد محمود عبدالله العجله

أحمد خليل أحمد البردويل

قصي محمد حلمي الهبيل

سالم كمال سالم مطر

نور الدين زامل سطام الوحيدي

ريم موسى السيد ابو موسى

خليل ابراهيم راتب الشرفا

ابراهيم خليل ابراهيم صبيح

يوسف رياض يوسف سمور

مصطفى ديب مصطفى الشناط

فداء حسن محمود نصار

أحمد ابراهيم محمود الشنطي

اشرف فؤاد أحمد السلطان

وجدان عمران هاشم الجبيري

رفعت محمد عبد الرحمن شعلق

محمد عطيه توفيق العجله

سالم شحده سالم العماوي

اسعد محمود محمد عبد الرحمن

رمزي كامل سلامه ابويوسف

مجاهد عبد الله محمد السبع

محمد حسن هاشم ابو ندى

شاهر جميل خليل المصري

حسام عبد الكريم سلامه اكي

أيمن أحمد اسماعيل خريس

محمد رشدي محمد الحاج احمد

اشرف جبريل علي الغوطي

جمال محمد عبد الرحمن حميد

عبد الرحمن عبد الكريم مطير ابو هولي

عائد محمد علي ابوسليم

رامز غازي حميد ابووردة

محمد روحي محمد نصر

محمد مصطفى عبدالله البرش

رامز محمد محمد زامل

أحمد محمد ايوب ابووردة

هناء عبد الرحمن سليمان ابو دقه

ناجيه برهم أحمد عصفور

حيدر مصباح فراج شمالي

اياد حسين محمد ابو مغيصيب

حمزه عاشور علي البطش

ساميه احمد عليان ابراهيم ابومغصيب

يوسف محمد يوسف عاشور

محمد ربحي سعيد السوافيري

منير شعبان علي ابو العراج

أيمن محمد جواد عطا عبدو

يوسف محمد رشيد عبد الهادي

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ابو طواحين

محمد سليم محمد ابو كاشف

محمد أحمد محمد المصري

محمد عقل عبد الكريم المجدلاوي

غدير يوسف توفيق ابو طه

أحمد محمد أحمد ابو جياب

فادي حسين محمد صبح

محمد حسن محمد مكاوي

أحمد محمد حسن حسنين

محمد محمود محمد ابوسلطان

نسرين أحمد محمد ماضي

نعيم طه سليم طه

غاده حسين ابراهيم البسيوني

شرين جميل محمود ماضي

جمال ابراهيم محمد زعرب

محمود خليل محمود الحناوي

تهاني سعيد ابراهيم ابو خاطر

تسهيل أحمد علي الشيخ خليل

رامز صلاح محمد صقر

حنان عمر أحمد الهندي

نعيم جبر حسن رضوان

باسم عبدالله يوسف حسنين

عبد الهادي محمد يوسف حموده

عمرو غازى عطايا جابر

نعيم صابر عبد الرحمن الحلبي

امل جواد طلب الخطيب

حسن محمد حسن هندم

مجدي محمد أحمد تمراز

فاطمه بدر عبدالله خماش

هدى محمد سالم ابو ربيع

رأفت محمد يونس حموده

مها خالد موسى شمالي

منير رسمي اسماعيل الرفاتي

أحمد محمود حسن بخيت

اشرف سليمان محمود سالم

صبري توفيق عبد الله ابو سليمان

نضال عطا محمد الدايه

منير محمد عبد الكريم يونس

حسام جميل مصطفى عساف

مصطفى أحمد مصطفى الزعانين

محمد عبد اللطيف محمود احمد

علاءالدين سامي عبد الرحمن شاهين

حازم امين عياد وافي

محمد سليمان بكير الاسطل

رائد كامل محمد عمران

انتصار ابراهيم هاشم ابو طالب

منى محمد يوسف الجعفري

مفيد ادهم مسلط الوحيدي

اسلام يحيى يوسف عفانة

بلال أحمد ابراهيم الشواف

حسام تيسير زكي مراد

العبد عبد الرحمن بحيري ابو وادي

عامر يوسف عبد الرحمن ورش اغا

اياد محمد سعيد ابونبهان

محمد حسين عمر الفار

منصور عبد الجواد عبدالله شتات

اسامه عبد محمد عاشور

فايز جميل ابراهيم حمد

عمر عمر شكري شحادة

محمد محمد رميح الوحيدي

وليد فائق فوزى ابوالجبين

صلاح مطاوع صلاح البحيصى

مؤمن توفيق اسماعيل الوحيدى

ناهض زهير سليمان حرب

أمجد حسن أحمد ابو العظم العجب

مصطفى حسن مصطفى حتحت