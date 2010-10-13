جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى

الخميس 22 فبراير 2018 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى



عرب 48

قال وزير الجيش  الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن حكومته تقوم باتصالات سرية من خلف الكواليس بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ العدوان الأخير عام 2014، وأن إسرائيل تسعى لدفنهم في المقبرة العسكرية في جبل الزيتون في القدس المحتلة.

وزعم ليبرمان خلال كلمته أنه "انتصرنا في الحروب لكن واجبنا إعادتهم"، رغم أن التقارير الرسمية التي صدرت بعد العدوان الأخير أشارت إلى تكبد إسرائيل خسائر فادحة دون تحقيق أهداف العدوان، وكذلك الذي قبله وحرب لبنان الثانية عام 2006.

وجاءت أقوال ليبرمان في إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، والتي أقيمت في جبل الزيتون، وقال كذلك خلالها إن "أريئيل شارون قال عن هذا الجبل إنه يشبه كتاب التاريخ لدولة إسرائيل، لكن هذا الكتاب ينقصه بعض الصفحات، لأن أحبابكم وأحبابنا لم يتمكنوا من العودة إلى هنا ونيل راحتهم الأبدية".

وتابع "نحن لا ننسى أحبابكم الذي لم يدفنوا في المقبرة العسكرية، ومن خلف الكواليس يعمل الجيش على فحص ما حدث والتحقيق حول الطريق الأخير الذي سلكوه والحصول على شهادات من كل من رأى وسمع وفحص الآثار، واجبنا إعادة كل جندي وكل من أرسل في مهمة".

وكذلك، قال رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، واعتبر أن "هناك حقيقة واحدة، واجب دولة إسرائيل ومن يقودها فعل كل ما يلزم من أجل جنودنا الذين لم يعودوا بعد".

#ليبرمان #تبادل #اسرى

أخبار ذات صلة

الشخص من وراء ليبرمان/بقلم: الوف بن/هآرتس 13/10/2010

الشخص من وراء ليبرمان/بقلم: الوف بن/هآرتس 13/10/2010

افيغدور ليبرمان

ليبرمان : لا اتصالات مع حماس و الحركة تدير حربًا نفسية ضدنا

نتنياهو

فضيحة ميكروفون نتنياهو: يكشف سراً خطيراً لإسرائيل أثناء حديثه وراء الأبواب المغلقة

نفق - ارشيفية

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

كابينت الاحتلال

يديعوت تكشف الكواليس .. هكذا اتخذ الكابينيت الليلة قراره

يدلين- ارشيف

يدلين: العلاقات بين تل أبيب والرياض " تجري في الكواليس"

الأكثر قراءة اليوم

صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

ما صحة ما يشاع حول صحة الرئيس الفلسطيني ؟

﻿سيناء: أزمة الغذاء تتفاقم والجيش المصري يعلن المزيد من الخسائر

الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وينشر مزيد من القوات

العمادي :قطر تساعد اسرائيل على تجنب الحرب واستجابت لطلبها بطرد العاروري

اسعار العملات مقابل الشيكل

أردوغان: علينا التفكير في تجريم الزنا مجددا

الأخبار الرئيسية

سفارة اميركا - ارشيف

هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم

الشهيد السراديح - ارشيف

النتائج الاولية لتشريح جثمان الشهيد السراديح : الاعدام من مسافة صفر

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف:الجهاد يزداد قوة والمتطرفون قد يتسلمون الحكم بدلا عن حماس

غزة -ارشيفية

صحيفة: القاهرة لتخفيف الحصار عن غزة بموافقة اسرائيل ... ولو غضِب عباس

الرئيس عباس

الرئيس: اجريت فحوصات طبية والنتائج مطمئنة ويؤكد وجود التفاف دولي حول خطته

الاتصالات الفلسطينية