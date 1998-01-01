جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المستشفى الميداني الأردني غزة

غزة / سما /

استقبل معالى رئيس جامعة الأقصى د. كمال العبد الشرافي و السادة أعضاء مجلس الجامعة وفد من المستشفى الميداني الأردني غزة -51 برئاسة قائد المستشفى الأردني الميداني عطوفة العقيد الركن طه أبو النصر ،

وفي بداية اللقاء رحب معالى د. الشرافي بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ، مقدماً نبذه تعريفية شاملة عن الجامعة ومراحل تطورها والخطط المستقبلية لتطوير الجامعة من الناحية الأكاديمية والعمرانية، موضحاً أن الجامعة تعمل على دعم الطالب والأسر الفلسطينية بحيث لا يشكل العوز المادي مانع من وصول الطالب الى مقاعد الدراسة ، مشدداً أن رسالة الجامعة تتجسد في ضرورة التمسك بالعلم باعتباره ثروة لابد أن نحافظ عليها, كما أن الجميع في ادارة الجامعة مسخر لترجمة ذلك الى واقع ملموس ينعكس أيجابا على المسيرة التعليمية ، معربا أن سياسة الجامعة تخدم جميع طبقات المجتمع المحلي وتتعايش مع الوضع الاقتصادي للطلبة بجميع المستويات مشيداً بالعلاقات القوية التي تربط الشعب الفلسطيني بالمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك العلاقات المتميزة مع الجامعات الاردنية , مؤكداً على عمق العلاقة بين الجامعة والمملكة الأردنية قيادة وحكومة وشعباً ، هذا وقد ثمن معالى د. الشرافي دور المستشفى الفعال في خدمة القضية الفلسطينية ، لاسيما في المجال الصحي وتقديمه أفضل الخدمات الصحية لأهل القطاع ضمن الجهود المبذولة من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ، موضحاً أن هذه الجهود محل تقدير وامتنان معربا عن أمله في تعزيز وتوثيق التعاون بين جامعة الأقصى والمستشفى موجهاً عظيم الشكر والامتنان لجلالة الملك عبد الله الثاني و الحكومة الأردنية.

ومن جهته أعرب عطوفة العقيد أبو النصر عن سعادته بهذه الزيارة لجامعة الأقصى باعتبارها حاضنة العلم وقادرة على بناء المجتمع وتحقق أهدافه، مقدماً شكره الجزيل لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها وأعضاء مجلسها على ما تقدمة من إنجازات على المستوى التعليمي لأهل قطاع غزة وبناءها جيل ذو ثقافة عالية ويحافظ على هويته العربية مثمناً العلاقة مع باقي الجامعات الأردنية.

منوها أن طواقم المستشفى الميداني الأردني تعمل وباستمرار على تنفيذ مكرمه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للأهل في قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

من جانبه عبر الوفد عن مدى سعادتهم بهذا الزيارة ، مقدمين شكرهم لإدارة جامعة الأقصى لما تقدمه من مساعدات للطلبة بجميع المجالات، واعدين بسلسلة من الزيارات التي تهدف الى ترسيخ التعاون بين الجانبين .

في نهاية الزيارة قدم معالى رئيس الجامعة درع تكريم لعطوفة العقيد أبو النصر لجهوده المخلصة في دعم الشعب الفلسطيني