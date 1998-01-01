جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: استشهاد شاب جراء التعذيب جريمة صهيونية جديدة ترقى إلى جرائم الحرب

الخميس 22 فبراير 2018 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استشهاد الشاب ياسين عمر السراديح بعد تعرضه للضرب والتعذيب على أيدي قوات الاحتلال التي قامت باعتقاله من منزله فجر اليوم الخميس في أريحا تشكل جريمة  صهيونية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل والذي يرتقي إلى جرائم الحرب.

واعتبرت الجبهة أن استمرار هذه الجرائم الصهيونية التي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية سواء عبر الاعتقال أو بالضرب والتعذيب، تمثل استهتاراً واستخفافاً بالمجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية التي تدعّي حرصها على تحقيق العدالة الإنسانية وتتباكى على انتهاكات حقوق الانسان في بعض مناطق العالم، في حين أنها تغض البصر عن الجرائم الصهيونية المتتالية بحق شعبنا.

وشددت الجبهة على أن دماء الشهيد السراديح لن تذهب هدراً، وشعبنا وقواه سترد عاجلاً أم آجلاً على هذه الجريمة كما ردت في السابق على جرائم الاحتلال.  

وطالبت الجبهة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل توثيق هذه الجرائم والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

#الشعبية #شهيد #تعذيب

أخبار ذات صلة

حصار- ارشيف

استشهاد طفلين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة

الجبهة الشعبية- ارشيف

الشعبية تدعو لاجتماع عاجل لفصائل المقاومة لبحث اليات الرد على جريمة الاحتلال

نفق للمقاومة

استشهاد مقاوم ثانٍ من"القسام" جراء انهيار نفق في خانيونس

محللون: تقرير الحرب على غزة.. تحريض لحرب جديدة أكثر تدميراً

برهوم - ارشيف

حماس: احالة موظفي غزة على التقاعد جرائم ضد الإنسانية

القيادي في حماس فوزي برهوم

حماس تبدي استعدادها تقديم أدلة بإرتكاب اسرائيل جرائم حرب في غزة

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

جيش الاحتلال - ارشيف

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان وخشية من دخول غزة على خط المواجهة في اي حرب قادمة

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

الاتصالات الفلسطينية