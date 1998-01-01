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الاقتصاد الوطني وملتقى رجال الاعمال يتفقان على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية

الخميس 22 فبراير 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في محافظة الخليل، اليوم الخميس، على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 26 نيسان، والعمل على تشكيل لجنة تحضيرية لتنظيم المؤتمر.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقدته وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة مع ملتقى رجال الأعمال برئاسة نافذ الحرباوي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال حماية الحقوق الملكية الفردية للأفراد والشركات لدورها الهام في التنمية الاقتصادية.

وبينت الوزيرة عودة خلال اللقاء أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التحضيرات الفنية للانضمام للمنظمات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية، في مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية(WIPO)،  بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين الوزارة والمنظمات الدولية مثل الوايبو.

وأشارت الوزيرة الى الجهود المبذولة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار قانون للملكية الفكرية الذي يهدف الى توحيد الإجراءات المتبعة بين شطري الوطن، وموائمته مع المتطلبات العالمية والسوق المحلي علاوة على التعاون مع الجامعات الفلسطينية في دعم الافكار الريادية وإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي من شانها ان تنعكس إيجابا على الصناعة الفلسطينية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها محليا وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وتساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

بدوره  أشار الملتقى الى النشاطات التي ينفذها لتحسين الاقتصاد الفلسطيني وإطلاع الشركات الفلسطينية على اهمية تحسين ادائها وخدماتها بما تتواءم مع الممارسات الدولية  وخاصة في مجال الملكية الفكرية  لدورها الهام في حماية  حقوق المصنعين والصناعة الفلسطينية والوصول الى الاسواق الدولية.

#الاقتصاد الوطني

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