جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

محمد يوسف الوحيدي يكتب عن مصير "الاونروا" ..الجنة بدون ناس ..!!

الخميس 22 فبراير 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد يوسف الوحيدي يكتب عن مصير "الاونروا" ..الجنة بدون ناس ..!!



" الجنة بدون ناس ما بتنداس "  مثل شعبي ، فيه من المبالغة ما فيه ، ولكنه يعبر أيضاً و بشكل واضح و حقيقي عن عدم جدوى الأراض ، و الزخرف ، و الأملاك ، بغير ناس يُعمِّرونها ، و يسكنونها ، و يمتلكونها .. الإنسان ، المُستخلف في الأرض بأمر الله ، لعمارتها ، و التوطن فيها ، كل شعب و كل قبيلة في رقعته ، ينتمي إلى أرض و يأكل منها و يحول ترابها و ما يُنتجه إلى مكونات بذرة إنسان و نسل جديد ، يخرج من صلبه ، في سلالة هم أبناء التراب ، أبناء أديم الأرض ، و لهذا أراده الله تعالى سبحانه ، أن يعرفنا قيمة الأرض و أديمها ، بأن سمَّى إبن الأرض ، أبونا ،بإسم  آدم ، و أشتق إسمه و كيانه و كينونته من الأديم ، من أرض إستخلفه فيها .. ومن بعده أبناء الأرض على ذات الأرض ، عليها يعيشون ، و فيها يدفنون ، و تتكرر الدائرة ، و التناسل منها و إليها .. الوطن ليس تراب و جغرافيه ، الوطن أحياء و سلالة و تركيب يبدأ من الطين ، فيصبح عظاماً تُكسى بأمر الله لحماً .. و مشاعر و أحاسيس و إنتماء .. الوطن .. آيه من آيات الله .. و الإنتماء لأرض ، و إعمارها و الذود عنها ، و الموت في سبيلها إنما هو في سبيل الله ، و إرادة الله من خلقنا شعوباً ، و قبائل ، كل في أرض و كل من تراب و نوع ..

في الآونه الأخيرة تعالت أصوات جوفاء ، تارة تتستر بحجج تنسبها إلى الدين .. و تارة إلى الفكر التقدمي ، الموضوعي ، العقلاني .. و مرات تتعالى أصوات أخرى بإسم الوطنية ، دفاعاً عن  أديم الأرض ، دون آدمها .. الإنسان صاحب الأرض ..  و الحقيقة أن الربط بين الأديم و آدم ، أزلي ، بل هو الحقيقة التي نعيشها ، و نموتها ، و نبعث عليها ، فلا فرق بين تراب القدس ، و المقدسيين ، و لا فرق بين تراب فلسطين و الفلسطينيين .. هي لنا ، و نحن منها و لها .. و محاولات الدفاع عن الأرض دون الشعب ، و البناء و إن كان مقدساً كالقايمة أو الأقصى دون الدفاع عن من يعمره و يقيم فيه الصلاة ، محاولات بائسة ، و تفصل بين الروح و الجسد ، وهي بسبق إصرار و ترصد ، أو بغباء و قصر نظر و طيش ،تقتل القضة و تنهي الحكاية قبل أن تبدأ ..

قضية اللاجئين الفلسطينيين ، و حق العودة و التعويض ، هي بمثابة الروح من الجسد ، و كل ما غيرها ، من أرض ، و قدس ، و مقدسات ، هي الجسد .. كلاهما بحاجة للآخر ، لا إنفصام بينهما ، و بغير أحدهما ، يكون الموت ..

حالة الفصل بين الروح و الجسد ظهرت واضحة ، و بشكل مرتب ، قامت به العصابة الصهيونية ، بيد ترامب و نتنياهو ، و بصمت ، أو جهل أو جبن العالم و على رأسه العرب و المسلمين و المسيحيين .. فالضربة الأولى إستهدفت و مازالت تستهدف الجسد ، الأرض ، بقضمها و مصادرتها بالإستيطان و الإحتلال و الضم و نقل السفارة الأمريكية ،و إعلان القدس عاصمة لإسرائيل و غيرها من الإجراءات الإجرامية .. و قتل الروح ، البشر ، الآدميين ، و سلخهم و إنهاء قضيتهم و حقهم في الإنبات على أرضهم ، و الموت فيها ، جاء بضرب قضية اللاجئين ، من خلال  تقليص المساعدات تمهيداً لوقفها عن اللاجئين الفلسطينيين ، و بالتالي و بشكل عملي ، محرقة جديدة ، نازية ، بحق ما يزيد على ستة ملايين فلسطيني ، هذه المرة بيد الصهاينة اليهود ، و الصهيونية المسيحية العنصرية ،  بزعامة دونالد ترامب و وزوج إبنته و مستشاريه ومعهم  نتنياهو .. و أفراد العصابة من أمثال ليبرمان ، و نيكي هيلي ، التي لا تستطيع أن تتخلص من عقدة العبودية ، تلك الهندية اللاجئة التي إستسهلت بيع وطنها و جنسيتها و ثقافتها و شعبها و تريد أن تلوث العالم لتستطيع أن تعيش فيه .. و إجراء تقليص الدعم عن الأونروا ، تمهيداً لوقفه ، لم يكن رد فعل في ساعة غضب من التحركات الفلسطينية الديبلوماسية و القانونية السلمية ، بل هو مخطط أصيل و منمق و سابق التجهيز ، بدليل ما صرح به ترامب نفسه حين قال أن اللاجئين هم الجيل الأول وبعد ذلك يصبح أبناءهم مواطنون حيثما هم ..

إن تعامل العرب و المسلمين ، و المسيحيين مع قضية نقل السفارة ، شابه كثير من التركيز على حساب قضية اللاجئين ، بينما المؤامرة على ماهو أغلى من المباني و المقدسات ، التآمر على الإنسان الذي يعمر مساجد الله ، الإنسان الذي يحمل في خلاياه جينات صنعتها حبات تراب الأرض التي يعيش عليها من أكثر من ستة ألاف عام .. العربي الكنعاني الفلسطيني ، لمحوه و تفريغ الأرض منه ، مؤامرة خنقه و حصاره و طرده ، تمهيداً لإستبداله ، و إحلال لقطاء الأرض من شمالها و غربها و جنوبها محله ، هذه المؤامرة ، لعلى مايبدوا لأنها لا تحتمل الخطب الرنانة على المنابر ، و لا الصلوات و الترانيم في الكنائس فقط ، بل أنها تحتاج إلى بذل و عطاء و عمل و دفع إستحقاقات تثبيت الإنسان على الأرض و تقديم المساعدة العاجلة بالملايين بل المليارات لتسديد فراغ توقف ضخ المساعدات الأمريكية ، هنا وقف العرب و المسلمون و المسيحيون عاجزين ، صم بكم لا يفقهون ، و فضلوا أن يكتفوا بالنضال التعاطفي ، و رفع الأيادي للسماء بأن يحرر لهم القدس ويحفظ بيت لحم ، و يعيد لهم الأرض ، ناسين أن للأرض أصحاب يتم سحقهم ، و أن هناك هيئة لإغاثتهم و تشغيلهم تحتاج بذلهم و عطاءهم و ملايينهم ولو بنصف ما يصرف على البذخ و التسلح و الترف ..و في غمرة هذا النسيان ، تضخ إسرائيل اللقطاء من أسقاع الأرض إلى فلسطين، و لكن ، هذه الأرض لن تقبلهم ، ستلفظهم ، لأنهم ليسوا من طبيعتها و لاهم منها .. فالأرض ، بتتكلم عربي .. شاء من شاء و أبى من أبى ..

أخبار ذات صلة

الرئيس محمود عباس .. مايسترو ، بدون جوقة ... بقلم : محمد يوسف الوحيدي

محمد الوحيدي يكتب :خبر عاجل : ظهور الأعور الدجال

محمد دحلان .. ماذا تريد ؟ بقلم : محمد يوسف الوحيدي

محمد الوحيدي - ارشيف

حلب !! ... محمد يوسف الوحيدي

باندونغ! ...محمد يوسف الوحيدي

القفا ... محمد يوسف الوحيدي

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

جيش الاحتلال - ارشيف

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان وخشية من دخول غزة على خط المواجهة في اي حرب قادمة

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

الاتصالات الفلسطينية