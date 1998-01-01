"الساتان"يمنحك إطلالة أنثوية هذا الصيف

وكالات / سما /

تمثل البلوزة الساتان نجمة الموضة النسائية في ربيع/صيف 2018 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تبوح بأنوثتها ورقتها.



وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن البلوزة الساتان تمتاز بخامتها الإنسيابية ولمعانها الناعم، مشيرة إلى أنها تخطف الأنظار إليها هذا الموسم بالألوان الزاهية، مثل الأحمر القرمزي والوردي والبرتقالي والأزرق الملكي.



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوزة الساتان تتسم بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع سروال جينز ذي لون داكن.



ويمكن أيضا الحصول على إطلالة أنيقة تلائم العمل والمناسبات المسائية من خلال تنسيق البلوزة الساتان مع بليزر أنيق وتنورة القلم الرصاص "Pencil Skirt" ذات القصة الضيقة المفعمة بالأنوثة، وينطبق ذلك بصفة خاصة على البلوزات المزدانة بفيونكة.