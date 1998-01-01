النساء يفضلنه طويلا

وكالات / سما /

تعشق أغلب الفتيات بنسبة 80% منهن الشاب طويل القامة أو على الأقل طويل بالنسبة لقامتهن و لكن لماذا؟

1- يكون الرجال الذين يملكون قامة أطول أفضل في الصيد و المخاصمة مما يجعله الأفضل لمواصلة العيش.

2- صحة الرجل الطويل أحسن في كثير من الأحيان من الآخرين سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الشباب.

3- تشعر المرأة بأنوثتها عند الارتباط برجل أطول منها و لهذا سبب ارتباط المرأة بالرجل الطويل له علاقة وثيقة بما تشعر به المرأة تجاه الرجل أكثر مما يبدو عليه الرجل ظاهريا.

4- بصفة عامة يكون معدل التستوستيرون أعلى عند الرجل الطويل. معدل عالي من تستوستيرون يعني خصوبة أكثر.

5- المشي مع رجل قصير يجعل المنظر غير طبيعي عند غالبية الناس.

6- لا يمكنها ارتداء الكعب العالي و الذي يعتبرشيئا مفضلا عند كثير من النساء.

7- تريد النساء أن يكن تحت سيطرة و هيمنة رجل أقوى و أطول منها....أخيرا و كما ذكرنا سابقا فالرجل الطويل يوفر الحماية اللازمة التي تحتاجها المرأة هي و أطفالها.

و لكن هل هذا يعني أن الرجل القصير ليس برجل أو لا يمكنه الارتباط بشريكة حياة أطول منه؟ بالطبع لا. يوجد العديد من الأمثلة الحية و التي يرتبط فيها العديد من الرجال بالنساء اللاتي يفوقونهم طولا. كل ما يحتاجه الرجل هو الثقة بالنفس، ولهذا لن تجد امراة تريد الارتباط برجل غير واثقا بنفسه.

اذا جعلت فكرة الطول تتسلل اليك و تعكر صفو حياتك ستجد النتيجة في معاملة الناس لك، اما اذا كنت بالفعل رجلا و تدري ان ذلك مجرد قدر و مكتوب و ترحب به و تعانقه ستندهش من معاملة الناس لك و خاصة النساء.