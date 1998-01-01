بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

غزة / سما /

قال صالح الزق رئيس لجنة غزة :"إن وزارة الشؤون المدنية بذلت جهود حثيثة من أجل المواطنين في غزة، مبيناً أن هناك حركة نشطة للتجار على معبر بيت حانون "ايرز" ووعود بزيادة مساحة الصيد.

وأضاف الزق أنه تم إصدار 1200 تصريح أمس منها 160 bmg، بينما تم إصدار 80 تصريح منها 2 bmg. وأوضح أنه بلغ عدد التصاريح خلال الثلاث أيام الماضية 1600 تصريح، وهو رقم كبير مقارنة في عدد التصاريح في الفترة الماضية بلغت 500الي 800.



وأكد أن هناك حركة نشطة على معبر بيت حانون، حيث يستطيع التجار شراء بضائعهم مباشرة وبدون وسيط وأوضح أن هناك وعود بزيادة مساحة الصيد في شهر bmg أربعة إلى تسعة اميال، منوهاً إلى أن هناك تسهيلات أخرى مرتبطة بالاستقرار والهدوء .

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