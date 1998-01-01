جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

الخميس 22 فبراير 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية



غزة / سما /

قال صالح الزق رئيس لجنة غزة :"إن وزارة الشؤون المدنية بذلت جهود حثيثة من أجل المواطنين في غزة، مبيناً أن هناك حركة نشطة للتجار على معبر بيت حانون "ايرز" ووعود بزيادة مساحة الصيد. 

وأضاف الزق أنه تم إصدار  1200  تصريح أمس منها 160 bmg، بينما تم إصدار 80 تصريح منها 2 bmg. وأوضح أنه بلغ عدد التصاريح خلال الثلاث أيام الماضية 1600 تصريح، وهو رقم كبير مقارنة في عدد التصاريح في الفترة الماضية بلغت 500الي 800.
 
 وأكد أن هناك حركة نشطة على معبر بيت حانون، حيث يستطيع التجار شراء بضائعهم مباشرة وبدون وسيط وأوضح أن هناك وعود بزيادة مساحة الصيد في شهر bmg أربعة إلى تسعة اميال، منوهاً إلى أن هناك تسهيلات أخرى مرتبطة بالاستقرار والهدوء .

للإطلاع على الكشف (1) اضغط هنا. الكشف (2) اضغط هنا. الكشف (3) اضغط هنا.

#تجار #غزة #تصاريح

أخبار ذات صلة

مؤسسات حقوقية : التصاريح الطبية لسكان قطاع غزة هي الأقل منذ 10 سنوات

للمعابر- ارشيف

بالأسماء .. تعيين مدراء جدد لمعابر قطاع غزة

وفد الحكومة - ارشيفية

بالأسماء: وفد حكومة الوفاق المتوجه إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم

بالأسماء: كشف المسافرين عبر معبر رفح الاثنين

عمال فلسطينيون - القدس المحتلة

إجراءات اسرائيلية جديدة للتخلص من "سماسرة" التصاريح وقرار بادخال عمال غزة اليوم

الحكومة الفلسطينية - رام الله

الحكومة تحذر من ضم مستوطنة معاليه أدوميم وترفض فرض رسوم على التجار بغزة

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

جيش الاحتلال - ارشيف

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان وخشية من دخول غزة على خط المواجهة في اي حرب قادمة

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

عريقات: نتنياهو يدمر السلطة ونتجه الي حل الدولة الواحدة

الاتصالات الفلسطينية