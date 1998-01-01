جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شبكات الاتصال الفلسطينية والإسرائيلية تتعرض لتشويش في غزة وما يجاورها من مستوطنات

الخميس 22 فبراير 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكات الاتصال الفلسطينية والإسرائيلية تتعرض لتشويش في غزة وما يجاورها من مستوطنات



غزة / سما /

- تتعرض منذ ساعات أمس شبكات الاتصال الفلسطينية والإسرائيلية لتشويش كبير على خدماتها في المناطق الجنوبية من قطاع غزة وما يجاورها من المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن الأسباب حتى الآن غير معروفة، مرجحةً أن يكون هناك انقطاع بخطوط الاتصال الخاصة بأبراج الإرسال، فيما رجحت معلومات أخرى عن إمكانية وجود هجوم الكتروني مصدره مجهول.

وقالت شركة جوال في قطاع غزة أن تردداتها تتعرض لتشويش ما أثر على خدماتها في خانيونس ورفح ما أثر على جودة الخدمة. مشيرةً إلى أنها تعمل من أجل حل المشكلة.

#شبكات الاتصال #تشويش #غزة

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة -ارشيفية

بدء تأهيل شبكات الكهرباء بغزة لاستيعاب الطاقة القادمة

نتنياهو سلمان - ارشيف

مصدر:سلام سعودي - إسرائيلي ..ضم مستوطنات وكيان اقل من دولة واتفاق مرحلي جديد

مستوطنات - ارشيف

إسرائيل تنوي إعادة بناء أربع مستوطنات تم إخلاؤها في شمالي الضفة الغربية

شلح: ايران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية

مشعل و هنية

مرشح حماس للرئاسة الفلسطينية

المصالحة

4 سنوات لاكتمال المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

جيش الاحتلال - ارشيف

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان وخشية من دخول غزة على خط المواجهة في اي حرب قادمة

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

الاتصالات الفلسطينية