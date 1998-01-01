شبكات الاتصال الفلسطينية والإسرائيلية تتعرض لتشويش في غزة وما يجاورها من مستوطنات

غزة / سما /

- تتعرض منذ ساعات أمس شبكات الاتصال الفلسطينية والإسرائيلية لتشويش كبير على خدماتها في المناطق الجنوبية من قطاع غزة وما يجاورها من المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن الأسباب حتى الآن غير معروفة، مرجحةً أن يكون هناك انقطاع بخطوط الاتصال الخاصة بأبراج الإرسال، فيما رجحت معلومات أخرى عن إمكانية وجود هجوم الكتروني مصدره مجهول.

وقالت شركة جوال في قطاع غزة أن تردداتها تتعرض لتشويش ما أثر على خدماتها في خانيونس ورفح ما أثر على جودة الخدمة. مشيرةً إلى أنها تعمل من أجل حل المشكلة.