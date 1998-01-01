جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية الاحتلال تصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالقدس

الخميس 22 فبراير 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال تصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالقدس



القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر ونفوذ مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو"ومنطقة شارع الأنفاق جنوب القدس المحتلة.

وتبلغ مساخة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة حوالي 280 دونما ومعظمها أراضي ملكية خاصة.

وزعم نائب رئيس بلدية القدس باعتباره رئيس لجنة التخطيط المحلية "اليوم هو يوم تاريخي لمدينة القدس التي تنقصها الأراضي صادقنا على آلاف الوحدات الاستيطانية في "جيلو" وهذا يعني مزيدا من الأزواج الشابة في المدينة ومن أجل الاستمرار في تطوير القدس، ومنحها الدفعة الأكبر في السنوات الأخيرة".
 

وفي الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر 2017 كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، النقاب عن خطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية ضمن ما تسمى "القدس الكبرى" وغالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

وقالت القناة إن تلك الوحدات ستبنى على مساحات كبيرة جدًا دون أن تحدد المناطق التي سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس. وتشمل الخطة أيضًا تجهيز بُنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.

ونقلت عن وزير الإسكان والبناء في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت قوله إن هدفه من هذه الخطة "إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".

#مستوطنات #القدس المحتلة #بلدية الاحتلال

أخبار ذات صلة

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

تقرير : الاحتلال صادق على بناء أكثر من 19000 وحدة استيطانية في القدس خلال 2016

مستوطنات - ارشيف

نتنياهو يصادق على بناء 68 وحدة استيطانية شمال شرق رام الله بالضفة

مدرسة صور باهر - ارشيف

لاول مرة ..المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على إغلاق مدرسة بالقدس المحتلة

الاحتلال يضع يده على آلاف الدونمات جنوب نابلس بحجة منع عمليات

قفازات عسكرية

صور .. الاحتلال يزعم احباط تهريب آلاف القفازات العسكرية الى قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

جيش الاحتلال - ارشيف

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان وخشية من دخول غزة على خط المواجهة في اي حرب قادمة

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

الاتصالات الفلسطينية