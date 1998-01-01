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مركز "حياة" وبتمويل من الهلال الأحمر القطري يعقد دورة تدريبية في الإسعافات الاولية

الخميس 22 فبراير 2018 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز "حياة" وبتمويل من الهلال الأحمر القطري يعقد دورة تدريبية في الإسعافات الاولية



غزة / سما /

 ضمن فعاليات مركز "حياة" للتدريب على ادارة الازمات و الطوارئ بكلية الطب بالجامعة الإسلامية ، انهى المركز ببتمويل من الهلال الأحمر القطري دورة تدريب مدربين لدورات انعاش القلب والاسعافات الاولية ، حيث شارك في الدورات 22 طالبة من طلبة المستوي الرابع بكلية الطب بالجامعة الاسلامية بغزة .

في البداية رحب د . باسم نعيم بالتعاون المشترك بين المركز والهلال الأحمر القطري ، وقام بالتعريف بالمركز وانه انشأ خصيصا من أجل تقديم برامج تدريبية في مجال الطوارئ و الأزمات و الكوارث ، وان المركز يقدم العديد من الدورات الصحية وغير الصحية ، كما ويقدم العديد من الدورات التثقيفية للجمهور ضمن سلسلة مناورات صحية بعنوان : كيف تنقذ حياة انسان في دقيقة.

كما وأكد د. نعيم - مدير المركز على اهمية تعزيز ثقافة التعامل مع الطوارئ و الأزمات من أجل اتخاذ التصرف الصحيح لإنقاذ حياة انسان ، وجاءت هذه الدورة في مجال الاسعافات الاولية وانعاش القلب للتدريب مدربين قادرين على نشر ثقافة الاسعافات الأولية بين شرائح المجتمع المختلفة ، و أكد على أهمية هذه الدورات التي تخدم المجتمع الفلسطيني وتعزز من قدرته على الصمود وتجعله أكثر جاهزية للتعامل مع كل الطوارئ المختلفة. وتستهدف هذه الدورات تدريب وتخريج عدد من المدربات الصحيات القادرات على التعامل مع الحالات الطارئة التي تواجه المجتمع بشكل عام و مجتمع المدارس بشكل خاص من أجل التقليل من المخاطر بناءًا على أسس علمية وعملية سليمة وفق البروتوكولات العالمية الحديثة المعتمدة دولياً .

وفي نهاية الدورة أثني المدربون على المستوي المميز للمشاركين وتفاعلهم الايجابي في الجانبين العملي والنظري من التدريب ووعودهم بمزيد من الدورات للارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم في التثقيف والتدريب.

#مركز حياة

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