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لن تصدقوا عمر "سيرين عبد النور" في عيد ميلادها

الخميس 22 فبراير 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن تصدقوا عمر "سيرين عبد النور" في عيد ميلادها



عالم الفن

سيرين عبد النور نجمة وعارضة أزياء لبنانية، وواحدة من النجمات المنافسات على الشهرة في الوطن العربي.

تحتفل اليوم سيرين بعامها الـ41 الذي يصادف في 21 شباط/فبراير، لمناسبة ذكرى ميلادها نذكر أبرز محطات حياتها:

وبحسب "سيدتي" وُلدت سيرين يوم 21 فبراير عام 1977 في بيروت، وهي متزوجة منذ عام 2007 من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة ولديهما ابنة تُدعى تاليا.

كان أول عرض أزياء تشارك به، يعرض ملابس خاصة بموسم الأعياد المجيدة، لعدد من مصممي الأزياء، منهم زهير مراد Zuhair Murad، كما ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل والذي صُوّر في لبنان ليُعرض في السعودية.

بدأت سيرين مشوارها الفني من خلال العمل كعارضة أزياء عام 1993، وحقّقت شهرة كبيرة في هذا المجال لجمالها ورشاقتها وأناقتها، لتدخل بعدها مجال التمثيل والغناء.

في بداية عام 1998 بدأت بالظهور على محطة LBC كممثلة، من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 فازت سيرين بلقب أفضل عارضة أزياء.

ذاع صيتها في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

#سيرين عبد النور

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