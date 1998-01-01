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"أصالة" تثير غضب المتابعين بهذه التصريحات!

الخميس 22 فبراير 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أصالة" تثير غضب المتابعين بهذه التصريحات!



عالم الفن

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الجدل الكبير بسبب وصفها تصريحها بأن من لا يحب صوتها يعاني من تخلف عقلي. 

وقالت الفنانة "أصالة" خلال مشاركتها في برنامج "مع حمد شو" ويقدمه الإعلامي الكويتي الكوميدي حمد قلم:"في ناس بتحب صوتي وفي ناس لأ"، متسائلة: "ما بعرف ليش ما بحبوه بيكون عندهم تخلف عقلي؟". 

وأثارت تصريحات أصالة غضب وسخرية رواد موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذين أكدوا بأن حديثها ينم عن جهل حتى لو كانت نجمة، في حين أبدى البعض امتعاظهم من هذا الوصف مؤكدين بان المسألة في النهاية تعود للأذواق في السماع.

#أصالة

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