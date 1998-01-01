اتحاد التايكواندو يتعاقد مع خبير تركي لتطوير المنتخبات الوطنية

رام الله / سما /

وقّع اتحاد التايكواندو عقداً مع المدرب التركي محمد بهتيار، للإشراف على المنتخبات الوطنية، في مقر اللجنة الأولمبية بالبيرة أمس الأربعاء، وذلك بحضور عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية، ونصر الشيخ مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى نبال خليل مدير دائرة العلاقات الدولية، وبشار عبد الجواد، رئيس الاتحاد.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد حتى نهاية العام الجاري، فإن الخبير التركي محمد بهتيار سيعمل على وضع خطة فنية تأهيلية بالاتفاق مع الاتحاد، للمنتخبات الوطنية والإشراف على تنفيذها، وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة لتطوير المستوى الفني.

كما سيضع بهتيار المكتب التفيذي لاتحاد التايكواندو، بصورة التطورات خلال فترة عمله، للوقوف على سير عمل تطوير كوادر المنتخبات الوطنية.

وأكد عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية، أن الأولمبية ستعمل على تذليل العقبات أمام المدرب بهتيار، من أجل إنجاز مهمته على أكمل وجه، بتطوير كوادر اللعبة، استناداً إلى رؤية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، بدعم الاتحادات الرياضية، بهدف النهوض بمسيرة الرياضة الفلسطينية وتحقيق الإنجاز على الساحتين الداخلية والخارجية.

بدوره، رحب نصر الشيخ مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية للشؤون المالية والإدارية بالخبير بهتيار في فلسطين، داعياً اتحاد اتحاد التايكواندو إلى الاستفادة من خبراته، من أجل تطوير مكونات اللعبة.

واستعرض بشار عبد الجواد رئيس اتحاد التايكواندو، ملخصاً سريعاً لسير أعمال الخبير التركي بهتيار في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن اختياره جاء بناءً على خبرته الطويلة في المجال الفني للعبة.