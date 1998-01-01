جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد التايكواندو يتعاقد مع خبير تركي لتطوير المنتخبات الوطنية

الخميس 22 فبراير 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد التايكواندو يتعاقد مع خبير تركي لتطوير المنتخبات الوطنية



رام الله / سما /

وقّع اتحاد التايكواندو عقداً مع المدرب التركي محمد بهتيار، للإشراف على المنتخبات الوطنية، في مقر اللجنة الأولمبية بالبيرة أمس الأربعاء، وذلك بحضور عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية، ونصر الشيخ مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى نبال خليل مدير دائرة العلاقات الدولية، وبشار عبد الجواد، رئيس الاتحاد.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد حتى نهاية العام الجاري، فإن الخبير التركي محمد بهتيار سيعمل على وضع خطة فنية تأهيلية بالاتفاق مع الاتحاد، للمنتخبات الوطنية والإشراف على تنفيذها، وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة لتطوير المستوى الفني.

كما سيضع بهتيار المكتب التفيذي لاتحاد التايكواندو، بصورة التطورات خلال فترة عمله، للوقوف على سير عمل تطوير كوادر المنتخبات الوطنية.

وأكد عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية، أن الأولمبية ستعمل على تذليل العقبات أمام المدرب بهتيار، من أجل إنجاز مهمته على أكمل وجه، بتطوير كوادر اللعبة، استناداً إلى رؤية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، بدعم الاتحادات الرياضية، بهدف النهوض بمسيرة الرياضة الفلسطينية وتحقيق الإنجاز على الساحتين الداخلية والخارجية.

بدوره، رحب نصر الشيخ مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية للشؤون المالية والإدارية بالخبير بهتيار في فلسطين، داعياً اتحاد اتحاد التايكواندو إلى الاستفادة من خبراته، من أجل تطوير مكونات اللعبة.

واستعرض بشار عبد الجواد رئيس اتحاد التايكواندو، ملخصاً سريعاً لسير أعمال الخبير التركي بهتيار في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن اختياره جاء بناءً على خبرته الطويلة في المجال الفني للعبة.

#اتحاد التايكواندو #المنتخبات الوطنية

أخبار ذات صلة

860x484

اتحاد السلة يجمد لجنة المنتخبات المركزية

860x484

الأولمبية تختتم ورشة عمل لتطوير اتحاد الرياضات الجوية

860x484

اتحاد الطائرة يقيم دورة لتطوير المدربين بمشاركة محاضر ايطالي

حماس بتمويل تركي: اردوغان تعهد بمنح اسماعيل هنية هبات سخية تقدر بـ 300 مليون دولار سنويا والاموال ال

حماس بتمويل تركي: اردوغان تعهد بمنح اسماعيل هنية هبات سخية تقدر بـ 300 مليون دولار سنويا والاموال التي تتلقاها حماس تخصص لتطوير الصواريخ في قطاع غزة../يديعوت

860x484 (1)

برونزية لفلسطين بمنافسات التايكواندو تحت سن 16 عاماً

اتحاد الكراتيه يعلن عن تشكيل منتخباته الوطنية

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

جيش الاحتلال - ارشيف

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان وخشية من دخول غزة على خط المواجهة في اي حرب قادمة

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

الاتصالات الفلسطينية