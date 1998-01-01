هبوط طائرة اضطراريا بسبب اطلاق الغازات

غرائب و عجائب

تسبّب رجل متقدم في السن، لم تذكر التقارير الإعلامية اسمه، بهبوط اضطراري لـرحلة متجهة من دبي إلى أمستردام، في فيينا، واستبعاده من الطائرة، بسبب إطلاقه للغازات بدون توقف. وكان الرجل يسافر على خطوط ترانسافيا.

ووفقاً لما تداولته التقارير الصحافية، فإن شخصين كانا جالسين بجانب الرجل المعني طلبا منه التوقف عن ذلك.

وليس واضحاً ما إذا كان يعاني من وضع صحي أو أنه كان يفعل ذلك فقط للإزعاج، إلا أن الركاب حوله تضايقوا من الرائحة والإزعاج.

وبعدما تلقى تنبيهاً من طاقم الطائرة، وكذلك من الطيار، هبطت الطائرة وتم استدعاء الشرطة للتعامل مع الأمر، وتم إخراج الرجل من الطائرة، وتم تداول بعض الصور للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.