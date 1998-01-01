جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

هبوط طائرة اضطراريا بسبب اطلاق الغازات

الخميس 22 فبراير 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط طائرة اضطراريا بسبب اطلاق الغازات



غرائب و عجائب

تسبّب رجل متقدم في السن، لم تذكر التقارير الإعلامية اسمه، بهبوط اضطراري لـرحلة متجهة من دبي إلى أمستردام، في فيينا، واستبعاده من الطائرة، بسبب إطلاقه للغازات بدون توقف. وكان الرجل يسافر على خطوط ترانسافيا.

ووفقاً لما تداولته التقارير الصحافية، فإن شخصين كانا جالسين بجانب الرجل المعني طلبا منه التوقف عن ذلك.

وليس واضحاً ما إذا كان يعاني من وضع صحي أو أنه كان يفعل ذلك فقط للإزعاج، إلا أن الركاب حوله تضايقوا من الرائحة والإزعاج.

وبعدما تلقى تنبيهاً من طاقم الطائرة، وكذلك من الطيار، هبطت الطائرة وتم استدعاء الشرطة للتعامل مع الأمر، وتم إخراج الرجل من الطائرة، وتم تداول بعض الصور للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

#طائرة #هبوط #الغازات

أخبار ذات صلة

قط

قطة تتسبب في هبوط طائرة بشكلٍ اضطراري!

هبوط اضطراري لطائرة أميركية بسبب سامسونغ

السلطات الإسبانية تطرد امرأتين من طائرة بسبب "مزحة انتحارية"

طائرة

منع طائرة من الإقلاع بسبب الطيار "المخمور"

طائرة

فيديو.. هبوط مرعب لطائرة تأرجحت في الهواء بفعل عاصفة قوية!

غرامة 500 دولار لممارسة الجنس على متن طائرة

الأكثر قراءة اليوم

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

صحيفة: تسجيلات صوتية مكّنت من تحقيق تقدم كبير في قضية فساد نتنياهو

محمد يوسف الوحيدي يكتب عن مصير "الاونروا" ..الجنة بدون ناس ..!!

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة

صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

حرب غزة -ارشيفية

رئيس أميركا الأسبق يحذر من عواقب كارثية لحرب قريبة بغزة

اسرى لدى القسام

ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

الاتصالات الفلسطينية