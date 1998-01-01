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ساعة جديدة من سامسونج تقيس ضغط الدم وضربات القلب

الخميس 22 فبراير 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعة جديدة من سامسونج تقيس ضغط الدم وضربات القلب



وكالات / سما /

قال موقع "GSM-Arena" المهتم بشؤون التكنولوجيا إن شركة سامسونج سجلت براءة اختراع جديدة ستساعد ساعاتها الذكية على قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

"الاختراع الجديد الذي سجلته سامسونج هو عبارة عن جهاز صغير يثبت على الجزء الخلفي من الساعة الذكية، أي القسم الملامس للمعصم، ويرسل هذا الجهاز إشعاعات ضوئية عبر الجلد ويقيس تناثرها في الأنسجة، واستنادا لمعدلات الضوء المتناثر يمكنه تحديد معدلات ضغط الدم".

وبالرغم من أن سامسونج لم تدل بأية معلومات رسمية حول موعد طرح تلك التقنية في ساعاتها الذكية، إلا أن عددا من مواقع الإنترنت أكدت أنها ستظهر في ساعات "Samsung Gear X" المنتظرة، وفقا لروسيا توداي.

#ساعة #سامسونج

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