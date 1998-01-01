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حاملة طائرات أميركية على متنها آلاف الجنود تصل حيفا اليوم

الخميس 22 فبراير 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاملة طائرات أميركية على متنها آلاف الجنود تصل حيفا اليوم



القدس المحتلة / سما /

- ذكرت القناة العبرية الثانية، الليلة الماضية، أن حاملة الطائرات الأميركية المعروفة باسم "آيو جيما" ستصل اليوم إلى ميناء حيفا.

بحسب القناة، فإن 30 طائرة وأكثر من 2500 جندي من المشاة البحرية "المارينز" سيكونون على متن الحاملة المجهزة بأنظمة حديثة تشمل أنظمة دفاع صاروخي.

وأشارت القناة إلى أن الحاملة ستبقى في ميناء حيفا لمدة ثلاثة أيام وسيتم خلالها إجراء مناورات أميركية- إسرائيلية مشتركة، بمشاركة جنود "المارينز" سينفذون سيناريوهات عدة، منها عمليات إنزال وحروب برية.

وتعتبر الحاملة أقوى حاملة طائرات أمريكية وظيفتها دعم وإسناد القوات البرية في الحروب.

وبحسب واللا، فإن "أفا جيما الأمريكية مجهزة بأنظمة دفاعات صاروخية، وشاركت في عدة حملات عسكرية سابقة مثل حرب العراق وحرب لبنان الثانية".

#حاملة طائرات #حيفا #امريكية

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