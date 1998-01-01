جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تحديث مهم من آبل يحلّ مشكلة الحروف الهندية

الخميس 22 فبراير 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث مهم من آبل يحلّ مشكلة الحروف الهندية



وكالات / سما /

أطلقت شركة آبل تحديثا جديدا لنظام تشغيل الأجهزة الذكية "آي أو إس" يحمل الرقم "11.2.6" للتغلب على مشكلة انهيار آيفون بسبب حروف هندية معينة، والتي ظهرت قبل أيام قليلة.

وتتعلق الثغرة بإرسال حرف من لغة "تيلوغو" الهندية إلى الأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس" عن طريق تطبيق التراسل الفوري "آي مسيج" أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسينهار النظام بمجرد استلام الرسالة، وسيعجز المستخدم بعد ذلك عن فتح تطبيق "آي مسيج"، أو حتى تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب، إذا تلقت رسالة بتلك الحروف.

وتعرف هذه الحروف باسم "القنابل النصية" (text bombs) حيث تؤدي إلى تعطل التطبيق أو تعطل الجهاز والتسبب بإعادة تشغيله في كل مرة يتم فتحه، وفي أسوأ الحالات لا يتم حل المشكلة إلا من خلال إعادة تثبيت نظام التشغيل من متجر التطبيقات دون أن يكون محميا بشكل دائم.

ودائما ما يكون لمجموعات الحروف تأثيرات لا يمكن تصورها على أنظمة تشغيل الحواسيب، وفي هذه الحالة فقد انتشرت الحروف الهندية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وبحسب ما أوضحته مجلة "ماك آند آي" فقد استجابت شركتا فيسبوك وتويتر لهذه التهديدات من خلال تفعيل "مرشح" (فلتر) لهذه الحروف عن طريق قائمة البريد المزعج (Spam).

وإلى جانب التخلص من مشكلة الحروف الهندية يقدم الإصدار الجديد بعض التحسينات الأخرى، ومنها قيام التطبيقات المطورة من الشركات الأخرى بإنشاء اتصال أفضل مع الملحقات الخارجية، ويمكن للمستخدم تنزيل هذا التحديث عن طريق قائمة الإعدادات من خلال بند "عام/تحديث البرامج".

وإلى جانب تحديث نظام "آي أو إس" لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، أطلقت آبل كذلك تحديثا لنظام "ماك أو إس" الخاص بحواسيب الماك لحل مشكلة سلسلة الحروف الحرجة، وهو الإصدار "هاي سييرا 10.13.3"، وكذلك حدثت الشركة نظام تشغيل تلفزيون آبل إلى الإصدار "11.2.6" وحدثت نظام تشغيل ساعتها الذكية "آي ووتش" إلى الإصدار "4.2.3".

#تحديث #مشكلة #آبل

أخبار ذات صلة

احذروا.. تحديث الـ”واتس اب”

تحديث من واتسب على اندرويد

تحديث مميز من تلغرام

آبل تصلح الثغرة في تحديث 9.3

تحديث جديد لـ Google Photos على iOS

تويتر تعلن عن تحديث شبكتها الاجتماعية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح

فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

القناة العبرية السابعة: قيادة القسام في القاهرة للتباحث حول صفقة تبادل مع "اسرائيل"

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن الداخلي

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

تونس: يهودي مرشح "الاخوان المسلمين" لانتخابات البلدية

الأخبار الرئيسية

اعتقال- ارشيفية

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

قيادات حماس برفقة تيار دحلان

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

عريقات: نتنياهو يدمر السلطة ونتجه الي حل الدولة الواحدة

معبر رفح -ارشيفية

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

مزارعو الغلاف

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية