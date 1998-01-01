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يوتيوب يلغي أسوأ خاصية فيه

الخميس 22 فبراير 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوتيوب يلغي أسوأ خاصية فيه



وكالات / سما /

إذا كنت من مستخدمي موقع يوتيوب الشهير، ولست من أصحاب الحساب المميز "يوتيوب الأحمر"، فمن المرجح أنك واجهت الإعلانات الطويلة التي تمتد لـ30 ثانية ولا يمكن تجاوزها بكبسة زر، لكن هذا الأمر سيتغير.

إذ يقول موقع مجلة "بي سي ماغازين" التقني بأن غوغل، الشركة المالكة ليوتيوب ستتخلى عن هذه الفيديوهات الإعلانية الطويلة، التي عبر كثيرون عن تذمرهم منها، واعتبروها أسوأ شيء في يوتيوب.

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة ملتزمة بتقديم الإعلانات بشكل أفضل للمستهلكين، لذلك ستلغى الإعلانات الطويلة، وفي المقابل سيكون هناك شكل جديد للإعلانات مفيد للجمهور والمعلنين على حد سواء.

وسيبقي يوتيوب على الفيديوهات الإعلانية التي تتراوح مدتها بين 6- 20 ثانية.

ويطبق يوتيوب الفيديوهات الطويلة منذ سنوات، لكن انتباه الجمهور لهذا النوع من الإعلانات شهد انخفاضا كبيرا حسب إحصاءات غوغل.

#يوتيوب

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