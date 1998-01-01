الاتحاد الإسباني يصدر قراره بشأن أزمة بيكيه مع إسبانيول

وكالات / سما /

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عدم توقيع أي عقوبة على جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة بعد أزمته الأخيرة في مباراة ديربي “كتالونيا” أمام إسبانيول بالدوري.

وكان برشلونة قد تعادل مع مضيفه إسبانيول بهدف لمثله، ضمن الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مناوشات حادة بين جماهير إسبانيول، واللاعب جيرارد بيكيه، مما جعل الأخير يهاجمهم بطريقة مستفزة عقب نهاية اللقاء.

وكان المدافع جيرارد بيكيه قد احتفل بطريقة مستفزة بإشارة الصمت لجماهير إسبانيول، عقب تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبعد اللقاء هاجم جيرارد بيكيه جماهير إسبانيول، مما دفعت إدارة النادي لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني.

ولكن بعد التحقيقات الدقيقة قرر الاتحاد الإسباني غلق هذه القضية، وعدم توقيع أي عقوبة على بيكيه، حيث أن الأخير تعرض لمضايقات من قبل جماهير إسبانيول، مما جعلته يخرج عن شعوره.

الجدير بالذكر أن برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.