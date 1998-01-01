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أندير هيريرا يعاني من إصابة خطيرة

الخميس 22 فبراير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أندير هيريرا يعاني من إصابة خطيرة



وكالات / سما /

أصبح نجم مانشستر يونايتد الدولي الإسباني أندير هيريرا مهدداً بالغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تجدد إصابته أمام إشبيلية خلال مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتحدث مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو عن إصابة لاعبه أندير هيريرا بعد المباراة حيث قال “أعتقد أن أندير هيريرا يعاني من إصابة سيئة، كان قد تغيب بالفعل عن آخر مباراتين بسبب إصابة بسيطة، لكن الطاقم الطبي منحه التصريح الطبي للعودة أمام هادرسفيلد يوم السبت”.

وأضاف جوزيه مورينيو عن إصابة أندير هيريرا قائلاً “بعد عودته (أندير هيريرا) كان يعاني من بعض المشاكل على مستوى الكعب، وهو الأمر الذي تسبب في إصابة اللاعب بتقلص عضلي وهي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الآن، اليوم تأكدنا أنه لم يكن جاهزاً 100% للعودة وأن إصابته ربما تكون خطيرة”.

وكان أندير هيريرا قد خرج مصاباً بعد مرور 17 دقيقة فقط من مباراة مانشستر يونايتد أمام إشبيلية، ليتم استبداله بمتوسط الميدان الدولي الفرنسي بول بوجبا، ليتم استبعاد هيريرا بشكلٍ تلقائي من مباراة قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي يوم الأحد.

#أندير هيريرا #إصابة

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