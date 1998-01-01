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لاعب أتلتيكو مدريد مطلوب بالدوري الصيني

الخميس 22 فبراير 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب أتلتيكو مدريد مطلوب بالدوري الصيني



وكالات / سما /

يسعى نادي داليان يفانغ الصيني، لتعزيز صفوفه من أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل يوم 28 فبراير الجاري، موعد غلق سوق الانتقالات بالصين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي داليان يفانغ يريد ضم يانيك فيريرا كاراسكو، لاعب "الروخي بلانكوس" مقابل 60 مليون يورو.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن كاراسكو يدرس الرحيل عن أتلتيكو بسبب قلة مشاركته، إذ ظهر في 496 دقيقة فقط منذ بداية عام 2018، حيث لعب 10 مباريات فقط, منها 5 كأساسي، وسجل هدفا وحيدا.

وأشارت إلى أن كاراسكو انضم لصفوف أتلتيكو مدريد قادما من موناكو الفرنسي مقابل 17.26 مليون يورو، موضحة أن الأخير سيحصل على نسبة 25.38% من مبلغ بيعه في المستقبل.

#أتلتيكو مدريد #الصين

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