انتحاري يستهدف السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

بلجراد -د ب أ-

ذكرت حكومة الجبل الأسود (مونتنجرو) أن مهاجما ألقى عبوة ناسفة على السفارة الأمريكية في العاصمة بودجوريتشا ثم قتل نفسه بقنبلة أخرى.

وأوضحت الحكومة على حسابها بموقع تويتر أن العبوتين كانتا على الأرجح قنبلتين يدويتين ، مشيرة إلى أن الأولى ألقيت في ساحة السفارة وأن الثانية ، التي قتلت المهاجم ، انفجرت في الشارع خارج السفارة.

ووقع الانفجاران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

ولم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الهجوم بخلاف المهاجم.

وقال المتحدث باسم السفارة جيف أدلر لموقع "فيجيستي" الإخباري إن السفارة تتحرى حاليا الوضع الأمني لموظفيها وتتعاون مع الشرطة لتحديد هوية المهاجم.

كما نشرت السفارة تنبيها على موقعها على الإنترنت لتقديم النصح للمواطنين الأمريكيين بضرورة تجنب السفارة حتى إشعار آخر.