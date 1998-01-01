وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

دمشق/وكالات/

أفاد خبر صحفي بمشاهدة أحدث طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-57" في سماء سوريا.

ووصلت طائرة "سو-57" إلى مطار قاعدة حميميم العسكرية بسوريا مع 4 مقاتلات من طراز "سو-35" و4 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25" وطائرة الإنذار المبكر "أ-50" وفق إفادة وكالة أنباء REX الروسية.

ولم يصدر بيان حول ذلك عن أي مصدر رسمي بينما أعلنت مصادر إعلامية عن وصول 9 طائرات جديدة إلى قاعدة حميميم في اليومين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "سو-57" التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات لا تزال قيد الاختبار ولم تدخل الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية.

وأنجزت طائرة "سو-57" رحلتها الجوية الأولى في يوم 29 يناير/كانون الثاني 2010.

ويُتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات الجيل الخامس خلال العام الحالي أو العام المقبل 2019.