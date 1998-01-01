وفاة مقاوم من سرايا القدس اثر حادث سير في جباليا

غزة / سما /

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال من مخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي توفي إثر حادث سير مؤسف.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد المجاهد/ محمد أحمد عبد ربه العطاونة من مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 5 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/2/21 م، جراء حادث سير مؤسف بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، معاهدةً الشهداء بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.