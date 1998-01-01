جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة مقاوم من سرايا القدس اثر حادث سير في جباليا

الأربعاء 21 فبراير 2018 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مقاوم من سرايا القدس اثر حادث سير في جباليا



غزة / سما /

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال من مخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي توفي إثر حادث سير مؤسف.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد المجاهد/ محمد أحمد عبد ربه العطاونة من مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 5 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/2/21 م، جراء حادث سير مؤسف بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، معاهدةً الشهداء بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

أخبار ذات صلة

غزة: وفاة مقاوم إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال "الرباط"

سرايا القدس - ارشيف

شاهد ..سرايا القدس" .. الوقت ينفذ

سرايا القدس- ارشيف

هل كانت سرايا القدس تعد لعملية ضخمة ضد اسرائيل من داخل النفق ؟

سرايا القدس تعلن عن استشهاد خمسة مجاهدين مفقودين في نفق خانيونس

الحاج محمود الحيلة

سرايا القدس تنعي الحاج محمود الحيلة أحد مؤسسي الجهاز العسكري

شهداء -غزة

صور..7 شهداء بينهم قادة في سرايا القدس جراء قصف الاحتلال نفق للمقاومة شرق خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح

مناورة كبيرة لأجهزة الأمن في قطاع غزة

حمدان : السلطة انتهت سياسياً و نستعد لما بعد الرئيس عباس

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

القناة العبرية السابعة: قيادة القسام في القاهرة للتباحث حول صفقة تبادل مع "اسرائيل"

نتنياهو الفاسد الى الاستقالة والسجن..ابرز معاونيه يشهد ضده بتهمة الخيانة والغش

صور: أول لقاء يجمع الملك سلمان بالأميرين الوليد ومتعب بعد إطلاق سراحهما

الأخبار الرئيسية

معبر رفح -ارشيفية

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

مزارعو الغلاف

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

الحمد الله - ارشيف

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن الداخلي

ابو مرزوق

ابو مرزوق: صبرنا على الوضع الحالي له حدود وجاهزون للتعاون في أي ملف يخفف عن شعبنا

الاتصالات الفلسطينية