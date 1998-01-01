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فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"

الأربعاء 21 فبراير 2018 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. السيسي معلقا على استيراد غاز إسرائيل: "إحنا جبنا جون يا مصريين"



القاهرة / وكالات /

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على  استيراد مصر الغاز الإسرائيلي، قائلا: "إحنا جبنا جون كبير أوي".


وقال السيسي خلال كلمته أثناء قيامه بافتتاح عدد من المراكز التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي: "احنا يا مصريين بفضل الله بهذا الإجراء جبنا جون كبير أوي في حاجات كتير، الغاز ده كان هيطلع عن طريق أي دولة أو عن طريق دولتنا، انت ماتعرفش شركات القطاع الخاص اللي اشترت الغاز اتكلفت كام، هو فيه حد في قطاع الغاز بيخسر، ده هما اشتروا الغاز بشطارة أكتر مننا كدولة".


وتابع موجها حديثه للمصريين قائلا: "اهتمامكم بالموضوع محل تقدير واحترام واعتزاز أنا عايزكم تخلوا عينكم على بلدكم وتخافوا عليها".

وحول الجدل المثار في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات المصريين: "كيف نشتري الغاز ولدينا حقل ظهر؟"، قال السيسي إن الاستيراد يتم وفقا لآليات السوق، متسائلا: "يعني هنشتري ازاي".
 

وأشار السيسي إلى أن أي دولة في العالم لابد أن تستغل الإمكانيات المتاحة لها من أجل زيادة إنتاجها من المنتجات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي فعلته مصر في الآونة الأخيرة وستظهر نتائجه في الفترة المقبلة.


ولفت إلى أن مصر كان يجب عليها أن تتوسع في الاستيراد حتى تصبح مصر مركزا إقليميا للغاز في الشرق الأوسط، قائلا: "هناك 3 خيارات حتى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط -مع الاعتبار أن لدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط- هم: أن يتم تصدير الغاز عن طريق تركيا، أو عن طريق الدول المنتجة نفسها "إسرائيل، قبرص، لبنان، مصر"، أو عن طريق مصر".

وأضاف: "نحن في كل الحالات مستفيدين، فإذا تم استخدام المنشآت المصرية لتكرير الغاز ستحصل مصر على مقابل لذلك، وإذا تم استيراد الغاز وتصديره عن طريق مصر فستحصل أيضا على مقابل".
 

وأعلنت الشركة الإسرائيلية، الاثنين، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

 

#السيسي #غاز #اسرائيل

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