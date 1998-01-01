فتح: "تصريحات حماس ضد الرئيس تتقاطع مع أجندة إسرائيل"

رام الله / سما /

رفصت حركة فتح تصريحات حماس المتتالية ضد الرئيس محمود عباس الذي يخوض معركة حقيقية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ويخوض مجابهة مفتوحة مع محاولات مشبوهه لأخراج ملفي القدس واللاجئين من على طاولة البحث السياسي، وتمرير المخطط الاسرائيلي.



وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي "إن هجوما موازيا يشنه نتانياهو وليبرمان والمتطرفين الاسرائيليين ومندوبة امريكا في الامم المتحدة مع بعض من بقايا روابط القرى، متسائلا عن هذا التساوق والتزامن في هذا الهجوم على الرئيس!!!!!!!!! اوليس من حق المواطن الفلسطيني والعربي أن يسأل ويتساءل عن سبب هذا الهجوم غير المبرر وطنيا وشعبيا"؟



وقال إن حديث " القيادي في حماس أسامه حمدان حول مرحلة ما بعد عباس هو اقتباس متطابق تماما لحديث مندوب اسرائيل في الامم المتحدة".

