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نتنياهو لـ وزراء الكابنيت: سأستمر في مواصلة عملي

الأربعاء 21 فبراير 2018 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لـ وزراء الكابنيت: سأستمر في مواصلة عملي



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل عمله كالمعتاد من أجل الاستمرار في خدمة الدولة.

جاءت تصريحات نتنياهو بشكل مقتضب قبيل بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" حيث كان جميع وزراء المجلس متواجدين ومنهم مسؤولين من أحزاب الائتلاف مثل أفيغدور ليبرمان وزير الجيش وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، ووزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي.

وأضاف "أنوي مواصلة العمل من أجل الأمور المهمة ومن أجل الدولة، ستجري الأعمال كالمعتاد كما ترون".

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترجيحات إعلامية بأن يتجه نتنياهو للإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة لمحاولة مواجهة الاتهامات الجديدة ضده خاصةً مع فتح قضية بيزك المعروفة إعلاميا باسم الملف 4000.

وتتوقع المعارضة أن يستقيل نتنياهو من منصبه أو يعلن عن انتخابات مبكرة. فيما بقيت أحزاب الائتلاف الحكومي دون أي موقف واضح حول التطورات الجديدة في التحقيقات الجارية ضده.

#نتنياهو #فساد #وزراء

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