مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أرسل مزارعو غلاف غزة رسالة إلى كل من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش ليبرمان يطالبون فيها بالسماح بدخول الأيدي العاملة من غزة للعمل في مجال الزراعة في بلدات الغلاف ، وذلك في ظل العجز في القوى البشرية الإسرائيلية .

وقد نوه المزارعون في الرسالة إلى أن موسم قطف الحمضيات في بلدتي يد مردخاي ونير عام الواقعتين بالقرب من الحدود مع غزة قد انتهى في الأيام الأخيرة ، حيث إن الحمضيات الأن في طريقها للسوق الغزي ، ومع ذلك يمنع عمال غزة بالدخول للعمل في مجال الزراعة .

وقالوا إن الذين يعملون حاليا في مجال الزراعة في بلدات غلاف غزة هم فلسطينيون من الضفة الغربية، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة من أجل الوصول لتلك الأراضي ، وذلك بالرغم من توفر أيدي عاملة غنية وذات خبرة مهنية كبيرة في مجال الزراعة في غزة على بعد خطوات معدودة .

وقد تطرق أفي دفوش وهو من سكان غلاف غزة وأحد المرشحين لرئاسة حزب ميرتس الإسرائيلي اليساري لذلك قائلا " إن حكومة نتنياهو تتصرف بدون عقلانية مع غزة ، حيث إن دخول العمال من غزة سوف ينقذ الزراعة في النقب الغربي وسيخفف في ذات الوقت حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة ، مضيفا بأن الحكومة الإسرائيلية جزءا من مسببات إقتراب الحرب المقبلة مع غزة .