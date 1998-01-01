الشرطة تضبط معملا لتصنيع المواد المخدرة في أبو ديس

القدس / سما /

ضبطت الشرطة معملا لتصنيع وتغليف المواد المخدرة، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بتجارة وترويج المخدرات في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وصلت للشرطة حول وجود معمل لتصنيع المخدرات يقوم عليه 3 أشخاص من بلدة أبو ديس، وعلى الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة للمعمل الذي يمتلكه أحد الأشخاص المشتبه بهم، وتحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة مركز أبو ديس، وبتفتيشه حسب الأصول، عثر على مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع الحشيش مصنعة ومعجون خام يشتبه فيه بالدخول في صناعة الحشيش، بلغ وزنها (400) غرام، و71 علبة دواء تدخل في زيادة تركيز المادة المخدرة، وماكينات خاصة بتغليف المخدرات، وميزان الكتروني حساس وأدوات أخرى ومبلغ 15 ألف شيقل.

وأكد البيان إلقاء القبض على المشتبه بهم وتوقيفهم، تمهيدا لإحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.