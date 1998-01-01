جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط معملا لتصنيع المواد المخدرة في أبو ديس

الأربعاء 21 فبراير 2018 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

ضبطت الشرطة معملا لتصنيع وتغليف المواد المخدرة، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بتجارة وترويج المخدرات في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وصلت للشرطة حول وجود معمل لتصنيع المخدرات يقوم عليه 3 أشخاص من بلدة أبو ديس، وعلى الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة للمعمل الذي يمتلكه أحد الأشخاص المشتبه بهم، وتحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة مركز أبو ديس، وبتفتيشه حسب الأصول، عثر على مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع الحشيش مصنعة ومعجون خام يشتبه فيه بالدخول في صناعة الحشيش، بلغ وزنها (400) غرام، و71 علبة دواء تدخل في زيادة تركيز المادة المخدرة، وماكينات خاصة بتغليف المخدرات، وميزان الكتروني حساس وأدوات أخرى ومبلغ  15 ألف شيقل.

وأكد البيان إلقاء القبض على المشتبه بهم وتوقيفهم، تمهيدا لإحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

#الشرطة #أبو ديس

أخبار ذات صلة

انفاق غزة - ارشيف

الشرطة تضبط 3 فوهات ..مخدرات غزة والنفق الراجع !

صور: الاحتلال يزعم اكتشاف أكبر "ورشة لتصنيع أسلحة" بالضفة الغربية

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

عميل- ارشيفية

صحيفة : «القسّام» تضبط عميلاً اخترق وحدات التصنيع

جهاز تجسس شمال قطاع غزة

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

موبايل - ارشيف

المباحث العامة تضبط شبكة "ابتزاز الكتروني" في رفح

الأكثر قراءة اليوم

محسن : دحلان يسعى لشراكة وطنية بغطاء عربي

هايلي تهاجم الرئيس بعد مغادرته القاعة اثناء كلمتها : " قرارنا لن يتغير سواء أحببته أو كرهته

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

مناورة كبيرة لأجهزة الأمن في قطاع غزة

نتنياهو الفاسد الى الاستقالة والسجن..ابرز معاونيه يشهد ضده بتهمة الخيانة والغش

صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح

الشئون المدنية: حصلنا على 3000 تصريح جديد للتجار في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

الحمد الله - ارشيف

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن الداخلي

ابو مرزوق

ابو مرزوق: صبرنا على الوضع الحالي له حدود وجاهزون للتعاون في أي ملف يخفف عن شعبنا

اسرى لدى القسام

القناة العبرية السابعة: قيادة القسام في القاهرة للتباحث حول صفقة تبادل مع "اسرائيل"

اسامة حمدان - ارشيف

حمدان : السلطة انتهت سياسياً و نستعد لما بعد الرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية