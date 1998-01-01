إصابة 8 سجناء في ريمون الاسرائيلي بينها 4 في حالة الخطر

القدس المحتلة/سما/



أصيب ستة سجناء جنائيين وسجانين بجروح مختلفة، اليوم الأربعاء، نتيجة لحريق شب في سجن ريمون.

وأفادت مصادر فلسطينية أن حالة أربعة من المصابين وصفت بالخطيرة، وأنه تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة البقية بأنها طفيفة.

واوضحت المصادر ان ثلاثة من المصابين بجروح خطيرة نقلوا مائير في كفار سابا بينما نقل المصاب الرابع إلى مستشفى بيلنسون في بيتاح تيكفا، وذلك بعد أن قدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج الاولي في السجن.

وجاء من مصلحة السجون الإسرائيلية، أن التحقيق الأولي أظهر ان أحد الحريق نتج عن إضرام أحد السجناء النار بفراش داخل قسم العزل، مشيرة إلى أن القسم تم اخلاؤه من بقية السجناء بسبب الأضرار التي لحقت به.

