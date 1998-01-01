بلدية خان يونس تنظم ورشة عمل للتعريف ببطاقة تقييم مركز خدمات الجمهور

خانيونس / سما /

نظمت بلدية خان يونس وجمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية ورشة عمل متخصصة حول بطاقة تقرير المواطن (تقييم مركز خدمات الجمهور) وذلك ضمن مشروع تعزيز آليات المساءلة المجتمعية المرحلة الرابعة الممول من هيئة التعاون الألماني GIZ وبتمويل من الوزارة الإتحادية للتنمية الأقتصادية الألمانية BMZ.

وحضر الورشة التي عقدت بقاعة البلدية اليوم كلاً من القائم بأعمال مدير عام البلدية الأستاذ محمد الأسطل، ومدير دائرة العلاقات العامة الأستاذ عماد الأغا، ومنسقة المشاريع لدى بنيان الأستاذة إحسان أبو عبيدة، ومشاركة عدد من مدراء الدوائر بالبلدية وموظفي مركز خدمات الجمهور وممثلي لجان الأحياء ولفيف من المجتمع المحلي.

وخلال كلمته استعرض الأغا جهود البلدية في إشراك المواطنين وخططها الرامية للنهوض بواقع خان يونس نحو الأفضل، مبيناً حرص البلدية لتنفيذ مشروع المسائلة المجتمعية كمبدأ عام في تقديم الخدمات المختلفة ، داعياً المجتمع المحلي لضرورة التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع بلديتهم بشكل فعال لتحسين تلك الخدمات ولتتظافر الجهود للنهوض بواقع المدينة والذي من شأنه سيدعم مشاريع التنمية والتطوير فيها.

وأشار إلى أن مركز خدمات الجمهور بات نافذه لكافة خدمات البلدية إذ يستطيع المواطن من خلاله التقدم لكافة طلباته ويتم الرد عليها وفق النظام المعمول به، لافتاً إلى أن فكره إنشائه جاءت لتعزيز الخدمة المقدمة للمواطن، شاكراً في الوقت ذاته مؤسسة بنيان على جهودها في دعم برامج المساءلة المعمول بها لدى البلدية لنيل ثقة المواطنين.

وبدوره بين الأسطل أن البلدية تتسعى بشكل مستمر لتقديم خدماتها وفق امكانياتها المتاحة وتحسينها بالشكل المطلوب من خلال الشراكات المفتوحة مع مؤسسات المجتمع المحلي ولجان الأحياء والمواطنين أنفسهم والتي إنعكست إيجاباً على واقع الخدمة، مقدماً عرضاص عن تسلسل تقديم طلبات المواطنين منذ عام 1950م وجهود البلدية خلال تلك الفترات حتى الآن ومن ثم الوصول إلى مركز خدمات الجمهور بحلته الجديدة.

وأوضح الأسطل أن بلدية خان يونس تبدي رغبتها في زيادة وتيرة التعاون مع المواطنين والإنفتاح أكثر على المؤسسات التي تعني بتطبيق أسس ومبادىء المسائلة المجتمعية في ظل المساعي الحثيثة لقياس أداء مركز خدمات الجمهور وتقييم أدائه عن الفترة الماضية لإستخلاص العبر والإستفادة من الدروس وتصويب المسارات الخاصة بتتبع بعض الخدمات.

ومن جانبها قدمت أبو عبيدة عرض تفصيلي عن المشروع والأهداف المرجو تحقيقها، لتعزيز خدمات البلديات وابراز دور المواطن مشيرةً إلى جهود الجمعية خلال فترة العمل مع برنامج الحكم المحلي بالتنسيق مع بلديات المحافظة وخاصة بلدية خان يونس من خلال مشروع المسائلة المجتمعية بكافة مراحلة شاكرةً بلدية خان يونس وكافة المشاركين في نجاح تلك البرامج والمشاريع.

وأشارت أبو عبيدة إلى مفهوم المساءلة المجتمعية كمجموعة من الأعمال والآليات التي يستخدمها المواطنين والإعلاميين لتوجيه الرسائل وتكوين جهات الضغط المناسبة في كل ما تقدمة الهيئات المحلية للمواطن، مستعرضة مفهوم الشفافية والمشاركة والإستجابة والرقابة، مبينةً أهمية بطاقة تقييم المواطن التي يتم من خلالها قياس مدى الرضى عن أداء مركز خدمات الجمهور لإظهار الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لتجاوز بعض المعيقات الطارئة.

واختتم اللقاء بفتح باب الأسئلة والإستفسارات عن صياغة أسئلة الإستبانة لقياس أراء المواطنين وضرورة التقيد بمضمونها للوصول إلى الإتجاهات الصحيحية بما يحقق الشفافية وارساء مبادىء الحكم الرشيد.