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اليوم.. اتحاد القدم يبحث خصوصية المراحل الأخيرة للبطولات

الأربعاء 21 فبراير 2018 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم.. اتحاد القدم يبحث خصوصية المراحل الأخيرة للبطولات



رام الله / سما /

يعقد اتحاد كرة القدم اليوم اجتماعاً هاماً مع أندية الدرجتين الممتازة والأولى في مقر الاتحاد عند الساعة الثانية ظهراً، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجولات المتبقية من بطولتي الدرجتين.

وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد، أنه سيتم توضيح العديد من الأمور الخاصة بالجولات الحاسمة في دوري الدرجتين الممتازة والأولى، من أجل الحفاظ على تكافئ الفرص بين جميع الفرق سواء في المقدمة أو مراكز الهبوط.

وأكد المصدر، أن الاتحاد سيعمل على وضع رؤساء ومندوبي الأندية في صورة المخاطر في مباريات الجولات المتبقية، خاصة وأن العديد من الفرق تسعى للحفاظ على مشوارها في المنافسة وأخرى للهرب من الهبوط.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن اتحاد الكرة يعي ضرورة تحمل الأندية لكافة مسؤولياتها خلال الجولات الحاسمة، مشدداً على أنها تلعب دوراً رئيس في الحفاظ على سير المنافسات دون أي مشاكل.

#اتحاد القدم #بطولات

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