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ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"

الأربعاء 21 فبراير 2018 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"



وكالات / سما /

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في قضية "التحريض على خطف الأطفال".


في ذات السياق نفت الإعلامية ريهام سعيد، مذيعة برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه على قناة النهار، فى تحقيقات نيابة شرق القاهرة، علاقتها بـ "غرام عيسى" معدة البرنامج المتهمة فى قضية التحريض على خطف الأطفال.

وأكدت ريهام سعيد، أن غرام تعمل بالقطعة فى البرنامج وليست معينة أو من طاقم الفريق الرئيسى المعلن والمسئول عن البرنامج.

وأوضحت ريهام سعيد أنها لا تتحمل أفعال المتهمة معها فى ذات القضية "غرام عيسى"، أو تصرفاتها، وأكدت أن هناك طاقم عمل وفريق مسئول عن البرنامج وأنها كمذيعة تتعامل مع رئيس التحرير والمعدين الرئيسيين فى البرنامج فقط. 

وقد تلقت النيابة بلاغا من أسرة طفلين ضد البرنامج وفريق العمل به لتحريضهم على اختطاف الطفلين عقب عرض الفيديو أثناء البرنامج، يوضح أحد الأشخاص وهو يخطف طفلين ويتفاوض على بيعهما.

وكانت سعيد قد نشرت عبر قناتها على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو من داخل منزلها قبل توجهها للنيابة من أجل سماع أقوالها في القضية، مؤكدة أنها لم تهرب أو تقدّم معدّة البرنامج كبش فداء، وإنما كانت "في ورطة" بسبب طفلها الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 3 شهور، على حد تعبيرها.

ريهام، التي ظهرت في نهاية الفيديو وهي تستقل سيارتها مع محاميها الخاص لتثبت أنه لم يتم القبض عليها، قالت إنها فخورة بكل ما قدمته مع فريق البرنامج طيلة السنوات الماضية، مشيرة الى أنه من المستحيل أن يقوموا بخطف أطفال من أجل تنفيذ حلقة تلفزيونية.

#ريهام سعيد #صبايا الخير

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