فيديو.. أختان انتحرتا سوياً... وهذا ما فعلتاه قبل موتهما بلحظات!

غرائب و عجائب

فتحت الشرطة في روسيا تحقيقاً في قضية وفاة فتاتين، أختين غير الشقيقتين، لمعرفة ما إذا كان موتهما مرتبطاً بلعبة "انتحار الحوت الأزرق" Blue Whale suicide 'game'، السيئة السمعة.

وقد عُثر على ماريا فينوغرادوفا، 12 عاماً، واناستازيا سفيتوزاروفا، جثتين على رصيف يكسوه الثلج تحت شقتهما في ايجيفسك. ويعتقد أنهما قفزتا من سطح المبنى المكون من 10 طوابق.

ويُقال إن ماريا شعرت بالاكتئاب والاستياء عندما أخذتها أمها الى طبيب نسائي بعدما زعم أنها دخلت بعلاقة مع صبي قاصر يدعى ديمتري. وقد لفت بعض الأصدقاء الى أن اناستازيا كانت تشعر أيضاً بالاكتئاب.

وستقوم الشرطة بدراسة هاتفي الفتاتين وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهما لتحديد الآثار والمشاعر التي استغلتها الجماعات الانتحارية لدفعهما الى الانتحار.

وقبل ثوان من وفاتها، نشرت ماريا صورة لحبيبها أرفقتها برسالة جاء فيها: "من فضلك أغفر لي، أحبك كثيراً. أعلم أنك ستجد شخصاً أفضل مني". كما قامت أناستازيا بتسجيل فيديو قالت فيه: "وداعا للجميع! أحبكم جميعا! هذا صحيح. أحبكم كثيراً جداً".

إشارة الى أنه يُخشى أن يكون مئات الأطفال والمراهقين قد انتحروا في السنوات الأخيرة في روسيا بعد خضوعهم لعمليات غسل دماغ من قبل "الموجهين" المرضى على الانترنت لاستكمال 50 خطوة تتوج بالانتحار.