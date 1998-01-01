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نداء من الشرطة: ابتعدوا عنا .. ليس لنا علاقة بكنتاكي!

الأربعاء 21 فبراير 2018 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نداء من الشرطة: ابتعدوا عنا .. ليس لنا علاقة بكنتاكي!



غرائب و عجائب

 فوجئت مراكز الشرطة في العاصمة البريطانية لندن بعدد كبير من الاتصالات من سكان المدينة، يطالبون بحل لمشكلة إغلاق المئات من فروع سلسلة مطاعم "دجاج كنتاكي" بسبب نقص في الدجاج.

ووفقا لصحيفة "مترو"، اضطر الأمر الشرطة بمدينة تاور هامليتس لنشر تغريدة على صفحتها في موقع تويتر تقول: "الرجاء عدم الاتصال بنا بشأن أزمة مطاعم كنتاكي. إذا لم يقدم مطعمك المفضل الطعام فهذا ليس شأن الشرطة".

وأكدت الشرطة أنها تسعى بشتى الوسائل للتقليل من الاتصالات غير المناسبة التي تعطل العمل، مثل الاتصالات حول أزمة المطعم الشهير.

وبالإضافة للشرطة، أكد عضو البرلمان البريطاني نيل كويل، أنه تلقى مكالمات عدة من رواد المطعم المستائين.

وكانت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة أعلنت الاثنين أنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى (دي.إتش.إل) مما دفع معظم فروعها التسعمائة في بريطانيا إلى الإغلاق.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني "لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات - إحضار دجاج طازج لتسعمائة مطعم في أنحاء البلاد أمر معقد حقا".

#كنتاكي

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