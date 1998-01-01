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كلوني وزوجته يتبرعان بنصف مليون دولار دعماً لتظاهرة ضد الأسلحة النارية

الأربعاء 21 فبراير 2018 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوني وزوجته يتبرعان بنصف مليون دولار دعماً لتظاهرة ضد الأسلحة النارية



عالم الفن

سيتبرع جورج كلوني وزوجته أمل، بنصف مليون دولار لدعم تظاهرة مؤيدة للإشراف على الأسلحة النارية سينظمها في 24 آذار/مارس في واشنطن، تلاميذ ناجون من عملية إطلاق نار أودت بحياة 17 شخصاً الاربعاء الماضي في فلوريدا.

وقال جورج كلوني في تصريح، “انا وأمل تأثرنا كثيراً بشجاعة الشابات والشبان في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية”.

وأضاف “ستكون عائلتنا حاضرة الى جانب هذا الجيل الملفت من الشباب الآتين من كل أنحاء البلاد، وباسم طفلينا إيلا والكسندر نتبرع بنصف مليون دولار للمساعدة على تمويل هذا الحدث المؤسس. فحياة أطفالنا رهن به”.

وأعرب تلاميذ في إطار وسم نيفر أغين (كي لا تتكرر)عبر خدمة “تويتر” الذي اعتمد بعد المجزرة للمطالبة باجراءات، عن “الامتنان الهائل” لكلوني وزوجته لهذا “التبرع الملفت”.

وأضافوا “نتلقى دعماً متواصلاً ونحن متحمسون للتظاهر”.

وقد رص الكثير من التلاميذ الناجين من مجزرة باركلاند الصفوف في الأيام الأخيرة، للتنديد بعدم تحرك الأوساط السياسية أمام تكرار عمليات إطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة.

وأعلن التلاميذ الاحد انهم سينظمون “مسيرة من أجل حياتنا” في واشنطن ومدن أخرى عبر البلاد للمطالبة بضبط أكبر للأسلحة النارية.

وكان نيكولاس كروز التلميذ السابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند في شمال ميامي (فلوريدا)، فتح النار من سلاح نصف اوتوماتيكي الاربعاء الماضي في أروقة المدرسة ما أدى إلى سقوط 17 قتيل غالبيتهم من المراهقين.

#جورج كلوني #الأسلحة النارية

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