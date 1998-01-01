فتا تعلن عن بدء مشروع جديد في غزة وتوقف مشاريع الطلبة والزواج

غزة / سما /

أعلنت رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" د. جليلة دحلان، عن وقف تمويل مشاريع الزواج والعقم والطلبة والمشاريع الطبية المختلفة في قطاع غزة.

وأوضحت دحلان في تصريح عبر صفحتها الرسمية في "الفيسبوك" أن وقف تمويل بعض المشاريع جاء بهدف تكثيف جهود المركز في مشاريع اغاثيه عاجله وتحويل التمويل للحالات الأشد فقرا.

وأصدرت دحلان توجيهاتها بضرورة تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة وذلك نظرا للوضع المأساوي الذي يمر به شعبنا.

حيث سيتم تزويد مئات الأسر بوجبة غداء ساخنه كل يوم جمعة وسيقوم بتجهيز تلك الوجبات سيدات معيلات.