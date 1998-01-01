جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نقاط ضعف إشبيلية التي يجب أن يستغلها مانشستر يونايتد

الأربعاء 21 فبراير 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقاط ضعف إشبيلية التي يجب أن يستغلها مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

إشبيلية في ضيافة مانشستر يونايتد، نستطيع القول أنه مفتاح جوزيه مورينيو نحو بدء الموسم الحقيقي لليونايتد، الشياطين الحمر ابتعدوا تماماً عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك سيصب جوزيه ولاعبوه كل تركيزهم علىمسابقة دوري أبطال أوروبا بدءاً من مواجهة إشبيلية الليلة.

الفريق الأندلسي ليس بالفريق المنظم والصلب في خطوطه الخلفية أو كمنظومة دفاعية، بل يحتوي على العديد من الثغرات التي يستطيع اليونايتد استغلالها بكل سهولة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

1- التفاهم بين قلبي الدفاع غائب، والتركيز على متابعة الكرة والمهاجم في ذات الوقت شبه معدوم، لذلك يسهل ضربهم تماماً بالكرات البينية التي تمر مرور الكرام. لاعبين خط الوسط مثل ماتا، بوجبا أو هيريرا (في حال مشاركتهما) يجب عليهما استغلال ذلك عبر تمرير كرات مباشرة نحو لوكاكو. لا ننسى أن غياب كجاير (الغير مقنع بجميع الأحوال) سيفاقم المشكلة كون ميركادو غير معتاد على اللعب كقلب دفاع بجانب لينليه.

2- مدافعي إشبيلية ولاعبي خط الوسط يعانون من ضعف واضح في مواجهات رجل لرجل. هنا تكمن مهمة أليكسيس سانشيز، بالإضافة إلى لينجارد أو مارسيال، حيث يجب أن يحاول هذا الثلاثي التوغل بشكل مباشر وقطري نحو منطقة الجزاء لمحاولة خلق مساحات أكبر للتسديد، التمرير، أو نيل مخالفة بموقع خطير.

3- نزونزي (لاعب الارتكاز) يقدم مستوى سيء جداً في الموسم الحالي، المنطقة أمام رباعي خط الدفاع دائماً ما تكون مكشوفة وهو ما يعني أمرين، القدرة على التوغل بشكل فردي في العمق، أو إرسال الكرات العرضية الأرضية نحو الخلف ليصبح الزميل بوضعية مريحة للتسديد من داخل أو خارج منطقة الجزاء.

4- إشبيلية مهزوز في التعامل مع الكرات الثابتة العرضية خصوصاً التي تنفذ نحو القائم الثاني، سواء كانت الركلات الركنية أم الركلات الحرة المباشرة، مما يمنح لوكاكو وبايلي وليندلوف وحتى ماتيتش فرصة تسجيل أهداف من وضعيات هوائية.

5- نستطيع تلخيص السابق بأن إشبيلية ضعيف جداً في التعامل مع اللعب المباشر نحو مرماه، ضعيف بالتعامل مع الاختراق الفردي أو التمريرات المباشرة للمهاجمين، كما أنه ضعيف في التعامل مع اللعب السريع، لذلك يجب الابتعاد عن اللعب العرضي والبطيء أمامه، كما يفضل الابتعاد عن التسديد من مسافات بعيدة بسبب تميز ريكو بالتعامل مع الكرات من هذا النوع.

#إشبيلية #مانشستر يونايتد

أخبار ذات صلة

مورينيو: يوجد مشكلة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة إشبيلية

السيتي

فيديو.. مانشستر سيتي يصعق مانشستر يونايتد ويبتعد بالصدارة

انتحر.. بعد خسارة مانشستر يونايتد

زلاتان

السلطان يعود إلى مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يراقب بديل دي خيا في البرتغال

مانشستر يونايتد يوافق على شروط كافاني

الأكثر قراءة اليوم

محسن : دحلان يسعى لشراكة وطنية بغطاء عربي

هايلي تهاجم الرئيس بعد مغادرته القاعة اثناء كلمتها : " قرارنا لن يتغير سواء أحببته أو كرهته

حمدان : السلطة انتهت سياسياً و نستعد لما بعد الرئيس عباس

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

مناورة كبيرة لأجهزة الأمن في قطاع غزة

صحيفة : حماس تنشئ معبراً تجارياً جديداً قرب معبر رفح

نتنياهو الفاسد الى الاستقالة والسجن..ابرز معاونيه يشهد ضده بتهمة الخيانة والغش

الأخبار الرئيسية

مزارعو الغلاف

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

الحمد الله - ارشيف

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن الداخلي

ابو مرزوق

ابو مرزوق: صبرنا على الوضع الحالي له حدود وجاهزون للتعاون في أي ملف يخفف عن شعبنا

اسرى لدى القسام

القناة العبرية السابعة: قيادة القسام في القاهرة للتباحث حول صفقة تبادل مع "اسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية