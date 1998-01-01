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موراتا يتعرض للانتقادات بسبب تصرفاته قبل مباراة برشلونة

الأربعاء 21 فبراير 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا يتعرض للانتقادات بسبب تصرفاته قبل مباراة برشلونة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية في الأونة الأخيرة، عن تعرض المهاجم الشاب ألفارو موراتا لاعب النادي اللندني تشيلسي، لانتقادات كبيرة للغاية في إنجلترا، بسبب ظهوره غاضباً خلال إحماءات البلوز، قبل مواجهة نادي النادي الكاتالوني برشلونة، في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب عدم الدفع به أساسياً.

وانتهت المباراة النارية بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي أمس الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن مواجهات الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن كان من المتوقع أن يبدأ المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أساسياً بجانب البلجيكي إديني هازارد في خط الأمامي لنادي تشيلسي الإنجليزي ضد برشلونة، ولكن قرر المدرب الإيطالي إجلاسه على مقاعد البدلاء، وهو ما أغضب لاعب ريال مدريد السابق خلال إحماءات الفريق قبل المباراة.

وتحدث غلين هودل لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق في تصريحات صحفية قائلاً: “نعم موقف ألفارو موراتا في إحماءات الفريق قبل مواجهة برشلونة كان سيئاً للغاية، ولكن نكون منصفين فهو كان متوقع أن يكون أساسياً ضد الفريق الكاتالوني”.

#موراتا #برشلونة

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