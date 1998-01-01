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رانييري يحلم بتدريب هذا الفريق فقط!

الأربعاء 21 فبراير 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رانييري يحلم بتدريب هذا الفريق فقط!



وكالات / سما /

أكد كلاوديو رانييري مدرب نانت الفرنسي عن رغبته الشديدة في تدريب منتخب بلاده إيطاليا إذا سنحت له الفرصة، مشيرًا إلى أنه حلمه الكبير هو التواجد كمدرب للآتزوري.

ويعتبر كلاوديو رانييري أحد أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، حيث تولى تدريب العديد من الفرق لعل أبرزها يوفنتوس، وفالنسيا، وروما، والإنتر، ونابولي.

ولكن المحطة الأبرز في مسيرة المدرب الغير محظوظ هي تواجده في ليستر سيتي، وفوزه بلقب الدوري الإنجليزي كإنجاز تاريخي له ولهذا النادي الصغير.

وبعدها انتقل المدرب للتواجد في الدوري الفرنسي، وبالتحديد في فريق نانت، وحاليًا يتمنى أن يحقق حلمه بتدريب منتخب إيطاليا، خاصةً بعد رحيل جامبييرو فينتورا عقب فشل الآتزوري في التأهل لكأس العالم القادمة في روسيا.

وتحدث رانييري لبرنامج “تيليفوت” الفرنسي عن هذا الأمر قائلاً “أي مدرب إيطالي يحلم في تدريب منتخبه الوطني”.

وأضاف “لدي عقد لمدة موسمين مع نانت، وحتى الآن لم يتواصل معي أحد من أعضاء الاتحاد الإيطالي، ولكن إذا قدموا لي عرضًا فسأقوم بالتحدث مع رئيس الفريق وأطلب منه الرحيل”.

الجدير بالذكر أن رانييري قد تحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم عام 2016، بعدما نجح في التتويج مع ليستر سيتي بلقب البريميرليج موسم 2015/2016.

#رانييري #فريق #تدريب

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