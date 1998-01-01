غيابات كبيرة في قائمة الريال لمواجهة ليجانيس في الليغا

وكالات / سما /

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراته المؤجلة في مسابقة الدوري الإسباني ، حيث يحل ضيفاً على ليجانيس مساء اليوم الأربعاء ، بعد أن تم تأجيل تلك المباراة بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية .

وشهدت القائمة المستدعاة لهذه المواجهة العديد من الغيابات الوازنة على غرار كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وكيلور نافاس وتوني كروس ومارسيلو .

وقرر زين الدين زيدان إراحة رونالدو ونافاس بعد خوضهما العديد من المباريات في وقت قصير ، تأهباً لتجهيزهما في الاستحقاقات المقبلة محلياً وقارياً .

وخاض ريال مدريد 3 مباريات في ظرف أسبوع ، مواجهتي سوسيداد وبيتيس في الليجا ومواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا ، وانتصر فيها الفريق الملكي بفضل النجم البرتغالي الذي سجل 6 أهداف .

أما غياب كروس ومودريتش ومارسيلو فكان بداعي الإصابة التي تعرضوا لها في المواجهات الأخيرة ، حيث يعاني الثنائي البرازيلي والكرواتي من الإصابة على مستوى العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن ، وتعتمد فترة غيابهما على مدى استجابتهما للعلاج ، بينما يعاني كروس من الإصابة على مستوى ركبته اليسرى .