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"وزارة الخارجية" تدعو الإدارة الأمريكية الى التقاط فرصة السلام التي وفرها الرئيس عباس

الأربعاء 21 فبراير 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

  في ضوء الخطاب التاريخي الذي ألقاه السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بالأمس، عممت وزارة الخارجية والمغتربين على سفراء وسفارات دولة فلسطين، بضرورة التحرك الفوري والفاعل باتجاه مراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لوضعها في صورة ما تضمنه خطاب السيد الرئيس من مواقف وخطة لتحقيق السلام، بإعتباره دفعة قوية لتجديد فرص تحقيق السلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني عن طريق المفاوضات على أساس حل الدولتين، وطالبت الوزارة بضرورة وأهمية العمل على حشد وتعميق الإجماع الدولي الداعم للمواقف الفلسطينية، وضمن أولوياتها الراهنة الإعتراف بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية في المنظومة الأممية. في ذات الوقت أكدت الوزارة ضرورة فضح المواقف والسياسات الإسرائيلية المتعنتة والمعادية للسلام، خاصة عمليات تعميق وتوسيع الإستيطان في أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرص تحقيق السلام.

    وفي السياق، تدعو الوزارة الإدارة الأمريكية الى التقاط فرصة السلام الحقيقية التي وفرها خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، والتفاعل معها بشكل ايجابي، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الرعاية الدولية لعملية السلام، وتحقيق إلتزامها المتوازن بمرجعياتها.

#وزارة الخارجية #السلام

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